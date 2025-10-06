L

a discusión sobre el dinero, sus formas y su funcionamiento se ha ido modificando de modo rápido con el surgimiento y el desarrollo de las criptomonedas (bitcóin se activó a principios de 2009).

Kenneth Rogoff escribió el libro titulado La maldición del efectivo, publicado en 2016, y en el que trata sobre las perspectivas económicas y políticas del dinero. La operación del papel moneda, las criptomonedas y las monedas digitales es hoy parte central de la política monetaria y de la operación del mercado financiero. Esto ocurre en un entorno económico e institucional rápidamente cambiante. Rogoff sostiene que en la evolución del dinero y sus funciones los gobiernos tienden a regular los procesos de su desenvolvimiento y prevé que esto ocurrirá también en el caso de las criptomonedas mediante las monedas digitales.

En el caso del dinero de curso legal, que se basa en el carácter fiduciario de la emisión por parte del gobierno como su único respaldo, Rogoff afirma que se tiene que contener su abundancia y su uso. La situación actual muestra que, mientras tiende a usarse menos papel moneda ( cash o “efectivo”) hay mayor cantidad en circulación, en especial los billetes de alta denominación como ocurre, en particular, con los de 100 dólares en Estados Unidos. Esto favorece la capacidad de evadir impuestos y la comisión de delitos como son la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico. Y advierte que las criptomonedas tienden a agravar esta situación.

A esto se añade un efecto adverso sobre la política monetaria, que tiene que ajustarse, necesariamente, a los avances tecnológicos como es hoy el caso. La gestión de la moneda es un instrumento para la definición de la política económica en materia financiera y en el caso de algunos países es una expresión del poder geopolítico, piénsese en el dólar estadunidense, el yuan-renminbi de China o el euro de la Unión Europea.

En este marco, una de las cuestiones relevantes que se debaten en materia de criptomonedas es la relacionada con las monedas estables ( stablecoins). Estas son tokens que operan como como efectivo y son emitidas por ciertas entidades, con la característica de estar ligadas, uno a uno, a una moneda fiduciaria y respaldadas por reservas comprobables.

A diferencia de las monedas digitales que desarrollan actualmente los bancos centrales, las monedas estables no son de curso legal y están sujetas a una regulación y vigilancia, siendo este aspecto una de las cuestiones más debatibles. La reciente ley GENIUS, establecida en julio pasado en Estados Unidos, contempla el funcionamiento de las monedas estables y se presenta como un primer paso para proteger a los usuarios y para una regulación más amplia de las criptomonedas.