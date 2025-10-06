Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 25

El incremento en el uso de insumos de México, Estados Unidos y Canadá en productos regionales está presente para ser uno de los ejes principales en la revisión del T-MEC en 2026, de acuerdo con la American Chamber (Amcham).

Pedro Casas Alatriste, vicepresidente y director general del organismo del sector privado, comentó en entrevista que aunque no es oficial, pues el proceso está previsto para comenzar en enero de 2026, no se puede descartar que se discuta, porque es uno de los objetivos del gobierno estadunidense para recuperar la industrialización en su territorio, así como en la región con los países aliados.

El directivo refirió que Oren Cass, uno de los principales ideólogos del nuevo conservadurismo estadunidense, ha comentado que “las reglas de origen no son suficientes”, porque se pueden dar casos en los cuales empresas asiáticas fabrican en territorio mexicano para cumplir con la regla de origen regional, pero esto iría en contra de lo que busca el actual gobierno estadunidense.

Casas Alatriste consideró que bajo esta perspectiva es probable que se vaya un paso más adelante y en la nueva versión del T-MEC se acuerde dar seguimiento al origen de las inversiones de las empresas, así como los estándares de calidad.

El director general de la Amcham indicó que esto se debe ver de una manera más amplia, pues si bien Estados Unidos está exigiendo separarse de China –idea apoyada por varias empresas que integran el organismo porque los productos del gigante asiático los dejan en desventaja competitiva–, también varios insumos de ese país son parte de la cadena de suministros.