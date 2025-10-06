▲ Hay zonas en el país vecino donde, alegan, no se reconoce a la agencia encargada de proteger al trabajador. Foto Afp

Jim Cason y David Brooks / I

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 25

Washington y Nueva York., Sindicatos en Estados Unidos están exigiendo que las negociaciones para renovar el T-MEC incluyan la ampliación de los mecanismos laborales, aplicados casi exclusivamente a México, a que también aborden la falta de derechos en esa materia en territorio estadunidense.

“Damos la plena bienvenida a que nuestros hermanos y hermanas en México presionen a favor de incrementar nuestros derechos laborales en Estados Unidos”, afirmó Jason Wade, asesor principal del presidente del sindicato nacional automotriz UAW, con un millón de agremiados.

“Si nuestros colegas mexicanos no están enterados, en Texas, Misisipi y Luisiana, los trabajadores hoy día efectivamente no tienen derechos bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales”, subrayó.

Los tribunales regionales están apoyando las determinaciones de autoridades estatales sobre que la agencia federal encargada de proteger derechos laborales no es constitucional y, por lo tanto, las empresas no deberían reconocer su autoridad ni sus demandas.

De este modo, si un trabajador presenta una queja alegando prácticas laborales injustas y violatorias de la ley en esos estados, una empresa sólo necesita afirmar que no reconocen las autoridad de la Junta Nacional de Relaciones Laborales federal ni sus acciones en aplicar la ley o multarla por violar normas laborales.

“Hay una necesidad urgente dentro de Estados Unidos” para rechazar esto, afirmó Wade.

Roxanne Brown, vicepresidenta internacional del sindicato siderúrgico nacional, United Steelwokers (USW), está de acuerdo.

“Necesitamos seguir luchando, presionando a los gobiernos a través de Estados Unidos, Canadá, y apoyar a sindicatos democráticos, y no sólo en México, sino a través de América del Norte”, comentó en una sesión con medios organizada por la organización Rethink Trade.

El USW representa a 1.2 millones de trabajadores activos y jubilados en Estados Unidos y Canadá.