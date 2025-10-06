Ap

Lunes 6 de octubre de 2025, p. a43

Orchard Park., Drake Maye lideró a los Patriotas en una serie de 37 yardas para preparar el gol de campo del venezolano Andy Borregales con 15 segundos restantes, y Nueva Inglaterra venció 23-20 a los Bills de Búfalo, dejando a la NFL sin equipos invictos cinco semanas después del inicio de la temporada. Stefon Diggs tuvo 10 recepciones para 146 yardas para los Patriotas (3-2) en su primer juego en Búfalo desde que los Bills lo intercambiaron a Houston en abril de 2024. Rhamondre Stevenson corrió para dos touchdowns, el segundo establecido por la recepción de 32 yardas de Diggs. Maye completó 22 de 30 pases para 273 yardas, y ningún envío fue más impresionante que cuando comenzó la serie final eludiendo la captura del tackle defensivo de los Bills, DaQuan Jones.