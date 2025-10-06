Lunes 6 de octubre de 2025, p. a43
Toronto. El novato Trey Yesavage estableció un récord de postemporada para los Azulejos al ponchar a 11 en cinco entradas y un tercio sin hits, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr conectó el primer grand slam de playoffs en la historia del equipo y Toronto venció 13-7 a los Yanquis de Nueva York para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de Grandes Ligas.
Daulton Varsho conectó dos jonrones entre sus cuatro imparables de extrabase; Ernie Clement y George Springer también pegaron vuelacercas, mientras Toronto alcanzaba cifras dobles en hits (15) y carreras por segundo juego consecutivo. Los locales conectaron tres jonrones, dos del mexicano Alejandro Kirk.
Yesavage (1-0) fue seleccionado por Toronto con la selección número 20 el año pasado en el proceso de selección amateur. El derecho de 22 años ascendió a través de cuatro niveles de ligas menores esta temporada antes de unirse a los Azulejos y lograr un récord de 1-0 en tres aperturas en septiembre.
El receptor tijuanense, Kirk, tras el sábado descomunal, bateó ayer un imparable, anotó una carrera y produjo una. Con esta victoria, los locales tienen en el borde del abismo a los Yanquis de Nueva York.
En el segundo juego de la Serie Divisional, un imparable del dominicano Julio Rodríguez en la parte baja de la octava entrada dio la victoria 3-2 a los Marineros de Seattle sobre los Tigres de Detroit y empatan la serie.
En este duelo, el taponero sinaloense Andrés Muñoz cerró la novena entrada en orden para mantener la victoria que pone en igualdad el duelo. Es el primer triunfo de Seattle en condición de local en los playoffs desde 2001.
Con la serie en un empate 1-1, el tercer juego se disputará mañana en el Comerica Park (Detroit).