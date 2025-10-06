Ap y Afp

Lunes 6 de octubre de 2025, p. a43

Toronto. El novato Trey Yesavage estableció un récord de postemporada para los Azulejos al ponchar a 11 en cinco entradas y un tercio sin hits, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr conectó el primer grand slam de playoffs en la historia del equipo y Toronto venció 13-7 a los Yanquis de Nueva York para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de Grandes Ligas.

Daulton Varsho conectó dos jonrones entre sus cuatro imparables de extrabase; Ernie Clement y George Springer también pegaron vuelacercas, mientras Toronto alcanzaba cifras dobles en hits (15) y carreras por segundo juego consecutivo. Los locales conectaron tres jonrones, dos del mexicano Alejandro Kirk.

Yesavage (1-0) fue seleccionado por Toronto con la selección número 20 el año pasado en el proceso de selección amateur. El derecho de 22 años ascendió a través de cuatro niveles de ligas menores esta temporada antes de unirse a los Azulejos y lograr un récord de 1-0 en tres aperturas en septiembre.