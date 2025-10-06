Alberto Aceves

El futbol no premia merecimientos, sino al equipo que interpreta mejor sus obligaciones. Pumas lo intentó en el estadio Olímpico Universitario, compitió en casi todos los duelos individuales, le sobró carácter, corrió más y mejor, pero cuando creyó que el partido estaba resuelto, el delantero del Guadalajara Daniel Aguirre le hizo ver que la justicia sólo existe en este deporte para quien marca más goles. Mientras, el penal que el colombiano Álvaro Angulo falló en los minutos finales sentenciaron la victoria rojiblanca 2-1 en el cierre de la fecha 11.

Si no es la confusión o los continuos errores defensivos, lo que agiganta el contraste de los felinos respecto a sus rivales suele ser el nivel de agresividad, esa extraña costumbre de coleccionar tarjetas amarillas y rojas –38 y seis, respectivamente– con el fin de ganarse el respeto a golpes. Sus aficionados no encontraron ayer argumentos para apoyar ese desborde emocional. Llegaron con la carga de sus tres encuentros anteriores (dos derrotas y un empate), una temporada convulsa y malas actitudes de su director técnico, Efraín Juárez, suspendido desde el pasado clásico contra el América.

“Se habla de garra y de lucha, pero Pumas viene confundiendo eso de un tiempo para acá. En vez de bravos, son bravucones, no tienen profundidad”, expresó el miércoles pasado el brasileño Ricardo Ferre-tti, campeón como jugador y técnico, sobre el presente del equipo auriazul. Sus palabras resonaron no sólo en canales de televisión, sino también en estudiantes, profesores y familias identificadas con los colores de la UNAM que exigieron resultados. “Si te dicen que Efraín lleva entrenando un día con el plantel, lo crees, porque no juegan a nada”, cuestionaron algunos personas desde la zona alta del Pebetero.