Lunes 6 de octubre de 2025, p. a12
El hombre acusado de apuñalar al ex mariscal de campo Mark Sanchez en Indianápolis reveló a la policía que actuó en defensa propia al creer que “ese tipo” trataba de matarlo. Antes de sacar su cuchillo contra el ex jugador de los Jets de Nueva York, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo roció con gas pimienta para contenerlo, de acuerdo con documentos judiciales.
Sanchez, ahora analista de Fox Sports, enfrenta cargos menores por agresión con lesiones, intoxicación pública y entrada no autorizada a un vehículo motorizado. Se encontraba en la ciudad para cubrir con la televisora el partido entre Potros y Raiders.
“Este incidente nunca debió ocurrir”, declaró Ryan Mears, fiscal del condado de Marion, según The Indianapolis Star. “Lo que comenzó como un desacuerdo entre un ex atleta profesional de 38 años y un hombre de 69 no debería haber escalado a violencia ni dejado a nadie gravemente herido. Como en cualquier caso, seguiremos los hechos y la ley donde nos lleven”.
Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado en el centro de la ciudad, después de que Sanchez se molestara con el hombre por estacionar su camión de trabajo en un muelle de carga para recolectar aceite de cocina usado como parte de su trabajo, según los documentos.
Imágenes de vigilancia mostraron al ex mariscal acercarse a la puerta del conductor, abrirla para hablar con él y decirle que no debía estar ahí. Luego en el video se observa persiguiendo al hombre mientras éste se alejaba. “Sanchez corrió tras él, lo agarró y lanzó contra la pared del Westin”, escribieron los policías.
El hombre declaró a las autoridades que “se dio cuenta de que la situación había escalado y ahora estaba en peligro físico”. Usó gas pimienta contra Sanchez, que “pareció tener efecto por un momento”, pero éste se limpió la cara y volvió a avanzar hacia él. En ese momento pensó: “Este tipo está tratando de matarme” y sacó su cuchillo para apuñalarlo.
El hombre de 69 años, que sufrió un corte en la mejilla izquierda, dijo que actuó en defensa propia. Fue atendido y dado de alta del Methodist Hospital, mientras Sanchez recibió una herida en la parte superior del torso y fue trasladado en condición delicada al Eskenazi Hospital, donde fue estabilizado.
El detective Christopher Edwards informó que el ex pasador no recordaba lo sucedido y permaneció ayer en el hospital sin actualización de su estado de salud.