The Independent y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. a12

El hombre acusado de apuñalar al ex mariscal de campo Mark Sanchez en Indianápolis reveló a la policía que actuó en defensa propia al creer que “ese tipo” trataba de matarlo. Antes de sacar su cuchillo contra el ex jugador de los Jets de Nueva York, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo roció con gas pimienta para contenerlo, de acuerdo con documentos judiciales.

Sanchez, ahora analista de Fox Sports, enfrenta cargos menores por agresión con lesiones, intoxicación pública y entrada no autorizada a un vehículo motorizado. Se encontraba en la ciudad para cubrir con la televisora el partido entre Potros y Raiders.

“Este incidente nunca debió ocurrir”, declaró Ryan Mears, fiscal del condado de Marion, según The Indianapolis Star. “Lo que comenzó como un desacuerdo entre un ex atleta profesional de 38 años y un hombre de 69 no debería haber escalado a violencia ni dejado a nadie gravemente herido. Como en cualquier caso, seguiremos los hechos y la ley donde nos lleven”.

Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado en el centro de la ciudad, después de que Sanchez se molestara con el hombre por estacionar su camión de trabajo en un muelle de carga para recolectar aceite de cocina usado como parte de su trabajo, según los documentos.