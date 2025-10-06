Lunes 6 de octubre de 2025, p. a12
Filadelfia. Los Broncos de Denver terminaron con el frenético inicio de temporada de las Águilas de Filadelfia, vigentes campeones de la NFL, al imponerse 21-17 y propinarles su primera derrota en el partido que se disputó ayer en el Lincoln Financial Field. Los Broncos anotaron 18 puntos sin respuesta en el último cuarto, liderados por su joven mariscal Bo Nix, quien lanzó 242 yardas por aire y consiguió un pase a las diagonales.
“Logramos detenerlos en defensa y recuperamos la confianza”, dijo Nix. “Nuestra defensa tuvo un gran partido, anotamos en el momento justo y al final logramos cerrar el partido, algo que nos estaba costando”.
Luego de intercambiar goles de campo en el primer periodo, Filadelfia tomó una ventaja de 14 unidades gracias a las anotaciones del ala cerrada Dallas Goedert y el corredor Saquon Barkley, quien sumó su cuarto touchdown de la campaña..
La victoria de los Broncos se construyó desde el esfuerzo colectivo, primero con un acarreo a las diagonales de J.K. Dobbins, luego una recepción de 11 yardas de Evan Engram y finalmente un gol de campo de 36 yardas de Will Lutz.
Todo esto fue posible tras detener al pasador Jalen Hurts que completó 23 de 38 pases para 280 yardas y dos anotaciones.
En otro duelo, los Vaqueros de Dallas continuaron con la agonía de los Jets de Nueva York, tras imponerse 37-22 para mejorar su récord a dos triunfos, dos derrotas y un empate.
Dak Prescott tuvo una jornada estelar con 237 yardas y cuatro anotaciones, solamente falló en 11 de sus 29 lanzamientos. Los Jets sufrieron su quinta derrota consecutiva en un cotejo en el que estuvieron abajo hasta por 27 puntos en los minutos finales del tercer periodo.
En Londres, el receptor de los Vikingos de Minnesota, Jordan Addison, atrapó un pase de anotación de 12 yardas de Carson Wentz a 25 segundos del final para que su equipo venciera en el Tottenham Hotspurs stadium 21-17 a los Cafés de Cleveland.
La serie de 10 jugadas y 80 yardas dio a los Vikingos una victoria muy necesaria en su histórico viaje internacional, que comenzó con una derrota de 24-21 ante los Acereros de Pittsburgh en Dublín la semana pasada.
En otros resultados, los Potros de Indianápolis aplastaron 40-6 a los Raiders de Las Vegas, los Texanos hicieron lo propio al superar 44-10 a los Cuervos de Baltimore; los Leones de Detroit derrotaron 37-24 a los Bengalíes de Cincinnati, mientras los Bucaneros de Tampa Bay vencieron 38-35 a los Halcones Marinos de Seattle y los Comandantes de Washington superaron 27-10 a los Cargadores de los Ángeles.