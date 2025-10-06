▲ El linebacker Nik Bonito y el ala defensiva Zach Allen, de Denver, derriban al mariscal de campo de las Águilas, Jalen Hurts, en la primera mitad del partido de ayer en Filadelfia. Foto Ap

Ap

Filadelfia. Los Broncos de Denver terminaron con el frenético inicio de temporada de las Águilas de Filadelfia, vigentes campeones de la NFL, al imponerse 21-17 y propinarles su primera derrota en el partido que se disputó ayer en el Lincoln Financial Field. Los Broncos anotaron 18 puntos sin respuesta en el último cuarto, liderados por su joven mariscal Bo Nix, quien lanzó 242 yardas por aire y consiguió un pase a las diagonales.

“Logramos detenerlos en defensa y recuperamos la confianza”, dijo Nix. “Nuestra defensa tuvo un gran partido, anotamos en el momento justo y al final logramos cerrar el partido, algo que nos estaba costando”.

Luego de intercambiar goles de campo en el primer periodo, Filadelfia tomó una ventaja de 14 unidades gracias a las anotaciones del ala cerrada Dallas Goedert y el corredor Saquon Barkley, quien sumó su cuarto touchdown de la campaña..

La victoria de los Broncos se construyó desde el esfuerzo colectivo, primero con un acarreo a las diagonales de J.K. Dobbins, luego una recepción de 11 yardas de Evan Engram y finalmente un gol de campo de 36 yardas de Will Lutz.

Todo esto fue posible tras detener al pasador Jalen Hurts que completó 23 de 38 pases para 280 yardas y dos anotaciones.

En otro duelo, los Vaqueros de Dallas continuaron con la agonía de los Jets de Nueva York, tras imponerse 37-22 para mejorar su récord a dos triunfos, dos derrotas y un empate.