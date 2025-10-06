Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. a12

Singapur. El piloto de Mercedes George Russell se impuso ayer en el Gran Premio de Singapur, mientras la escudería McLaren, con los corredores Lando Norris y Oscar Piastri, consiguió el campeonato de constructores de esta temporada en la Fórmula Uno.

El británico Russell mantuvo el control de la carrera como líder desde la parrilla de salida y fue el primero en cruzar la línea de meta del circuito urbano de Marina Bay sin complicaciones para adjudicarse su segunda victoria en la temporada, así como de su escudería.

Russell fue apenas 5.4 segundos más rápido que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) –segundo en la carrera–, al tiempo que Lando Norris se conformó con la tercera posición, aunque el resultado fue suficiente para consolidar el campeonato de constructores para McLaren.

Es el título 10 de constructores para McLaren, que revalida así el obtenido en 2024, confirmándose como el mejor coche de la parrilla en la actualidad. Cuando todavía faltan cinco fechas para el cierre de temporada, la escudería británica presume 650 puntos, seguido de Mercedes (325) y Ferrari (298).

“Están conduciendo de manera muy brillante toda la temporada. No se puede ganar el título de constructores sin dos pilotos excelentes”, dijo el jefe de McLaren, Zack Brown.

El triunfo en Singapur fue un hito personal para Russell, quien se estrelló en la última vuelta mientras luchaba por los lugares del podio en la edición de 2023.

“Se siente increíble, especialmente después de lo que sucedió hace un par de años”, aseguró.

En la lucha por el título de pilotos, el australiano Piastri se mantiene como líder del campeonato con 22 puntos de ventaja sobre su compañero británico Norris y 63 sobre el neerlandés y vigente campeón Max Verstappen.