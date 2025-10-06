Deportes
Brasil y Países Bajos ganan Tour Mundial de Voleibol de Playa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 6 de octubre de 2025, p. a11

Veracruz, Ver., El Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025 finalizó ayer. En la final femenil la dupla de Países Bajos, conformada por Katja Stam y Raisa Schoon, logró la victoria sobre las estadunidenses Megan Quiggle y Lexy Loreen.

En la rama varonil, Brasil se impuso sobre los estadunidenses; George Wanderley y Saymon Barbosa obtuvieron el oro, dejando la plata para Chase Budinger y Miles Evans.

En tanto, los terceros lugares femenil y varonil quedaron en manos de las puertorriqueñas Allanis Navas y María González, así como la dupla suiza de Yves Haussener y Julian Friedli, respectivamente.

El Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025 contó con la participación de 170 atletas de 32 países, incluidos medallistas olímpicos y campeones mundiales, quienes disputaron intensos juegos desde el primer día de octubre.

