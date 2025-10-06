Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. a11

Veracruz, Ver., El Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025 finalizó ayer. En la final femenil la dupla de Países Bajos, conformada por Katja Stam y Raisa Schoon, logró la victoria sobre las estadunidenses Megan Quiggle y Lexy Loreen.

En la rama varonil, Brasil se impuso sobre los estadunidenses; George Wanderley y Saymon Barbosa obtuvieron el oro, dejando la plata para Chase Budinger y Miles Evans.

En tanto, los terceros lugares femenil y varonil quedaron en manos de las puertorriqueñas Allanis Navas y María González, así como la dupla suiza de Yves Haussener y Julian Friedli, respectivamente.