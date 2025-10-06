▲ Tras atacar a más de 70 kilómetros de la meta, el esloveno Tadej Pogacar terminó la carrera con medio segundo de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel. Foto Afp

Lunes 6 de octubre de 2025

Guilherand-Granges., La estrella eslovena Tadej Pogacar conquistó su primer título de campeón de Europa de ciclismo en ruta en Guilherand-Granges, en el sureste de Francia.

Tras atacar a más de 70 kilómetros de la meta, el doble campeón del mundo terminó la carrera con medio segundo de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y el joven francés Paul Seixas (19 años), que completó el podio a más de tres minutos y medio de Pogacar.

El gran rival de Tadej, el danés Jonas Vingegaard, quien apenas hace carreras de un día, tuvo una participación fantasmagórica y se retiró cuando aún quedaban 109 km para la llegada, antes incluso de que Pogacar dinamitara la prueba.

El esloveno cimentó su victoria con una escapada en solitario desde lejos. Si en Kigali hace una semana atacó a 66 km de la meta para llevarse el título mundial, ayer, en otro recorrido muy exigente, lo hizo incluso una decena de km antes, en la larga subida a Saint Romain de Lerps.

