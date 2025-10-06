▲ La tapatía María Guadalupe Navarro abrió la cosecha con un tercer lugar en lanzamiento de disco F55. Foto @copame

La delegación mexicana cerró su participación en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi con tres medallas de bronce, para ubicarse en el sitio 22 de la competencia.

María Guadalupe Navarro, oriunda de Guadalajara, abrió la cosecha con un tercer lugar en lanzamiento de disco F55 (25.02 m).

“Estoy muy feliz por regresar a casa con una presea. Se la dedico a mi papá que seguramente está haciendo una fiesta en el cielo muy orgulloso de mí. A los que estuvieron pendientes de mi resultado les agradezco el apoyo”, dijo la deportista, quien días antes se ubicó en el quinto lugar en la prueba de lanzamiento de jabalina F56.

La presea de María, una de las más jóvenes del representativo tricolor, se añade a otros logros internacionales en su carrera como el séptimo lugar en lanzamiento de disco y el octavo lugar en lanzamiento de jabalina F56 en los Juegos Paralímpicos París 2024.

La deportista de 18 años comenzó a practicar deporte mientras se rehabilitaba en el DIF de Tepatitlán. Desde entonces, sus cualidades natas la llevaron a competir a nivel internacional.

El primer sitio lo obtuvo Diana Krumina de Letonia (26.51 m) y la plata fue para Érica M. Castano de Colombia (25.16 m).

Leonardo de Jesús Pérez obtuvo el segundo metal para nuestro país al llevarse el bronce en los 1500 m T52, con un tiempo de 3:58.85 minutos. El número cuatro del orbe en su especialidad subió al podio junto con los japoneses Tomoki Sato, medallista de oro con 3:30.19 m y Hirokasu Ueyonabaru, ganador de plata con 3:57.75 m.