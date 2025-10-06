De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. a10

El partido de la selección mexicana y el representativo de Chile, correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-20, cambió de horario, por lo que ahora se disputará mañana a las 17 horas, y no a las 13:30 horas, como estaba programado en un inicio, informó la FIFA.

El Tricolor juvenil, dirigido por Eduardo Arce, consiguió su pase el sábado al vencer 1-0 a Marruecos para culminar como segundo del grupo C, sólo por detrás de los marroquíes.

Los mexicanos pretenden retornar a unos cuartos de final después de ocho años y, de esta manera, también reivindicarse luego de haber sido eliminados en la fase de grupos en la edición de 2019.

México y Marruecos sorprendieron en el sector C –considerado como el grupo de la muerte– al avanzar a los octavos de final por delante de los favoritos España y Brasil. La histórica eliminación de la verdeamarela provocó que el entrenador Ramón Menezes fuera destituido ayer.