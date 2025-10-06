Lunes 6 de octubre de 2025, p. a10
El partido de la selección mexicana y el representativo de Chile, correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-20, cambió de horario, por lo que ahora se disputará mañana a las 17 horas, y no a las 13:30 horas, como estaba programado en un inicio, informó la FIFA.
El Tricolor juvenil, dirigido por Eduardo Arce, consiguió su pase el sábado al vencer 1-0 a Marruecos para culminar como segundo del grupo C, sólo por detrás de los marroquíes.
Los mexicanos pretenden retornar a unos cuartos de final después de ocho años y, de esta manera, también reivindicarse luego de haber sido eliminados en la fase de grupos en la edición de 2019.
México y Marruecos sorprendieron en el sector C –considerado como el grupo de la muerte– al avanzar a los octavos de final por delante de los favoritos España y Brasil. La histórica eliminación de la verdeamarela provocó que el entrenador Ramón Menezes fuera destituido ayer.
En el torneo disputado en Chile, la competencia más cerrada en la fase de grupos fue en el grupo E donde hubo un triple empate con seis unidades después de que Sudáfrica venció 2-1 a Estados Unidos y Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia.
Pese a la derrota, Estados Unidos consiguió el pase a la siguiente ronda como líder del sector, beneficiado por una diferencia de goles, mientras Sudáfrica fue segundo. Francia también avanzó como mejor tercero.
El grupo F fue el último en quedar definido con Colombia, Noruega y Nigeria como los equipos que obtuvieron su boleto para los octavos de final. Los cafetaleros fueron primeros del sector después de empatar 1-1 con los nigerianos, al tiempo que el conjunto noruego igualó por mismo marcador con Arabia Saudita.