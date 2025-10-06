Afp

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. a10

Sevilla. Apenas en su primera temporada al frente del Sevilla, el argentino Matías Almeyda ha enfrentado un paso irregular; sin embargo, ahora tomó un respiro que podría impulsar a su equipo tras golear 4-1 al sublíder y vigente campeón Barcelona en la jornada ocho de la Liga de España.

La derrota fue costosa para los catalanes, pues les impidió arrebatarle el liderato al Real Madrid al quedarse con 19 unidades, dos menos que los merengues. En cambio, el Sevilla subió al sexto peldaño, dentro de los puestos que otorgan un pase a las competiciones europeas. Fue además la primera victoria del equipo andaluz en casa en el estadio Sánchez Pizjuán.

El Sevilla se dio un festín con goles de Alexis Sánchez (13’, penal), Isaac Romero (36’), José Ángel Carmona(90’) y Akor Adams (90+5’), mientras los azulgrana resintieron en la ofensiva las bajas de la joven estrella Lamine Yamal, quien está lesionado, y de Raphina.

“Es uno de los días más felices de mi vida. Hemos merecido ganar desde el principio al final del partido”, resumió Carmona.

Sin la capacidad de afrontar las adversidades y remontar resultados que lució el curso pasado, el Barcelona se conformó con un gol de Marcus Rashford (45+7’), en tanto Robert Lewandowski falló un penal que hubiera supuesto el empate 2-2 (75’).