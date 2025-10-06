El equipo andaluz subió al sexto peldaño, con posibilidad de pase a competencias europeas
Sevilla. Apenas en su primera temporada al frente del Sevilla, el argentino Matías Almeyda ha enfrentado un paso irregular; sin embargo, ahora tomó un respiro que podría impulsar a su equipo tras golear 4-1 al sublíder y vigente campeón Barcelona en la jornada ocho de la Liga de España.
La derrota fue costosa para los catalanes, pues les impidió arrebatarle el liderato al Real Madrid al quedarse con 19 unidades, dos menos que los merengues. En cambio, el Sevilla subió al sexto peldaño, dentro de los puestos que otorgan un pase a las competiciones europeas. Fue además la primera victoria del equipo andaluz en casa en el estadio Sánchez Pizjuán.
El Sevilla se dio un festín con goles de Alexis Sánchez (13’, penal), Isaac Romero (36’), José Ángel Carmona(90’) y Akor Adams (90+5’), mientras los azulgrana resintieron en la ofensiva las bajas de la joven estrella Lamine Yamal, quien está lesionado, y de Raphina.
“Es uno de los días más felices de mi vida. Hemos merecido ganar desde el principio al final del partido”, resumió Carmona.
Sin la capacidad de afrontar las adversidades y remontar resultados que lució el curso pasado, el Barcelona se conformó con un gol de Marcus Rashford (45+7’), en tanto Robert Lewandowski falló un penal que hubiera supuesto el empate 2-2 (75’).
Semana de terror para los azulgranas
En una semana de terror para los azulgranas, tras perder 2-1 frente al PSG en Champions, Pedri tomó la palabra: “Tenemos que ser autocríticos. Hay que revisarlo (el partido) y hay muchas cosas que mejorar..., nos superaron en intensidad, ganando prácticamente todos los duelos”.
En los otros partidos del día, el Real Sociedad y Rayo empataron sin goles, el Espanyol venció 1-0 al Betis y el Alavés se impuso 3-1 al Elche.
En Italia, el delantero Santiago Giménez fue el tricolor más destacada en esta jornada en el futbol europeo. El ariete del Milán fue titular ante Juventus y aunque disputó con garra 63 minutos e incluso provocó un penal, el duelo culminó en un empate sin goles.
El también mexicano Johan Vásquez jugó todo el encuentro entre su equipo el Génova y el Nápoles, el cual logró remontar para vencer por 2-1 y tomar el liderato de la Serie A.