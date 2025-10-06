Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 9

Guadalajara, Jal., Omar Bravo Tordecillas, ex jugador de las Chivas del Guadalajara, detenido el sábado por la Fiscalía de Jalisco en Zapopan, fue imputado ayer y permanece en prisión preventiva tras ser puesto a disposición de un Juzgado en Puente Grande acusado de abuso sexual infantil agravado.

Bravo se abstuvo de declarar y la defensa pidió duplicidad del término constitucional para su audiencia de posible vinculación a proceso penal, es decir, hasta el viernes. Permanecerá en prisión preventiva oficiosa en tanto se desahoga el proceso.

Aunque la audiencia de ayer en la que fue imputado fue privada, trascendió que la víctima, al parecer sobrina de la esposa de Bravo Tordecillas, refirió haber sido abusada por el futbolista desde 2019, cuando ella tenía 11 años de edad.

Los abusos continuaron desde entonces y en meses recientes (hoy la víctima tiene 17 años) ella grabó –no se conoce si en audio o en video–, una de esas ocasiones en que el también ex seleccionado nacional se le acercaba con propósitos sexuales.

La Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia es la que da continuidad al proceso y emitió los datos de prueba que hicieron que el juez dictara la imputación de Omar Bravo, muy popular por haber sido uno de los máximos goleadores en la historia de las Chivas.