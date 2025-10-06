▲ Licha Cervantes (derecha) festeja su remate de cabeza para la cuarta anotación de las Chivas al minuto 90+6, ayer en el estadio Akron. Foto @chivasfemenil

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 9

Gracias a un gol de su máxima anotadora, Alicia Cervantes, en el tiempo de compensación, Chivas remontó y rescató un valioso triunfo 4-3 ante Pumas, que dejó escapar una ventaja de 2-0 que consiguió en la primera parte, ayer en duelo de la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, disputado en el estadio Akron.

Tras este resultado, el Club Guadalajara sumó cinco victorias consecutivas y acumuló 29 puntos, con lo que ascendió al cuarto lugar de la tabla general.

Por su parte, el conjunto de la UNAM, que hilvanó cinco derrotas y que sigue sin poder ganar en territorio tapatío, se quedó en el octavo puesto, con 22 unidades.

Las universitarias generaron peligro apenas al minuto 8, cuando Cristina Torres lanzó tres remates al arco rojiblanco en la misma jugada; no obstante, la guardameta Blanca Félix logró atajar cada disparo.

Chivas acechó al marco protegido por Heidi González hasta el minuto 23, luego de que Damaris Godínez, tras un tiro de esquina, amagó con dos disparos consecutivos, pero el primero pegó en el poste y el segundo se fue por un costado.

Pumas finalmente logró adelantarse al minuto 31, cuando Angelina Hix soltó un cañonazo desde larga distancia para poner el 1-0 en la pizarra.

El 2-0 de las auriazules llegó al 45+3, luego de que una inspirada Hix firmó su doblete con un cabezazo en el área.

El segundo tiempo fue mucho más intenso, toda vez que Chivas empató 2-2 sólo en dos minutos. Al 65’, Denise Castro recortó distancias con un cabezazo en el área, y al 67’, Esbeydi Salazar emparejó los cartones con un remate de volea.

No obstante, las auriazules consiguieron el 3-2 al 73’ gracias a un autogol de Casandra Montero, quien al tratar de desviar un disparo de Stephanie Ribeiro acabó metiendo el balón en su propio marco.

El fatal error no desanimó a las rojiblancas, que al 75’ volvieron a igualar la pizarra (3-3) con un segundo tanto de Salazar.

Al 90+6, cuando parecía que el marcador no se movería más, Licha Cervantes apareció en el área para sentenciar con un testarazo y poner el 4-3 definitivo.

Triplete de Charlyn Corral

En el estadio Hidalgo, el vigente campeón, Pachuca, sumó 10 partidos sin perder tras aplastar 5-0 al Atlético de San Luis, que falló un penal, con un triplete de su goleadora Charlyn Corral.