Gracias a un gol de su máxima anotadora, Alicia Cervantes, en el tiempo de compensación, Chivas remontó y rescató un valioso triunfo 4-3 ante Pumas, que dejó escapar una ventaja de 2-0 que consiguió en la primera parte, ayer en duelo de la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, disputado en el estadio Akron.
Tras este resultado, el Club Guadalajara sumó cinco victorias consecutivas y acumuló 29 puntos, con lo que ascendió al cuarto lugar de la tabla general.
Por su parte, el conjunto de la UNAM, que hilvanó cinco derrotas y que sigue sin poder ganar en territorio tapatío, se quedó en el octavo puesto, con 22 unidades.
Las universitarias generaron peligro apenas al minuto 8, cuando Cristina Torres lanzó tres remates al arco rojiblanco en la misma jugada; no obstante, la guardameta Blanca Félix logró atajar cada disparo.
Chivas acechó al marco protegido por Heidi González hasta el minuto 23, luego de que Damaris Godínez, tras un tiro de esquina, amagó con dos disparos consecutivos, pero el primero pegó en el poste y el segundo se fue por un costado.
Pumas finalmente logró adelantarse al minuto 31, cuando Angelina Hix soltó un cañonazo desde larga distancia para poner el 1-0 en la pizarra.
El 2-0 de las auriazules llegó al 45+3, luego de que una inspirada Hix firmó su doblete con un cabezazo en el área.
El segundo tiempo fue mucho más intenso, toda vez que Chivas empató 2-2 sólo en dos minutos. Al 65’, Denise Castro recortó distancias con un cabezazo en el área, y al 67’, Esbeydi Salazar emparejó los cartones con un remate de volea.
No obstante, las auriazules consiguieron el 3-2 al 73’ gracias a un autogol de Casandra Montero, quien al tratar de desviar un disparo de Stephanie Ribeiro acabó metiendo el balón en su propio marco.
El fatal error no desanimó a las rojiblancas, que al 75’ volvieron a igualar la pizarra (3-3) con un segundo tanto de Salazar.
Al 90+6, cuando parecía que el marcador no se movería más, Licha Cervantes apareció en el área para sentenciar con un testarazo y poner el 4-3 definitivo.
Triplete de Charlyn Corral
En el estadio Hidalgo, el vigente campeón, Pachuca, sumó 10 partidos sin perder tras aplastar 5-0 al Atlético de San Luis, que falló un penal, con un triplete de su goleadora Charlyn Corral.
Con este triunfo, las Tuzas lograron mantenerse como sublíderes, con 33 puntos. A su vez, el conjunto potosino permaneció en la décima posición, con 21 unidades.
El primer tanto de la ex jugadora del Atlético de Madrid ocurrió al 26’, cuando aprovechó un pase de la Ayooluwa Oke para rematar desde el centro del área y poner el 1-0.
La escuadra potosina tuvo una oportunidad inmejorable de empatar en el segundo tiempo, pues al 61’, el árbitro Rodolfo López marcó un penal a su favor por una falta en el área de Jocelyn Orejel. La encargada de cobrar desde los 11 pasos fue Enyerliannys Higuera, pero la portera local, Esthefanny Barreras, logró atajar su disparo.
Tras la equivocación, Corral capitalizó el desconcierto de las visitantes y aumentó la cuenta (2-0) al 63’ con un remate desde fuera del área.
A partir de ese momento, comenzó la cascada de goles de las Tuzas. Marcia García puso el 3-0 al 70’ con un remate de cabeza, y Corral consiguió su hat-trick, que significó el 4-0, al 76’ con otro disparo de larga distancia. Yirleidis Quejada clavó la quinta y última estocada al 90+3’, con lo que firmó la goleada.
Con su triplete, Corral llegó a 19 tantos en el presente certamen y continúa como la máxima anotadora del certamen.
En otro duelo de ayer, Tigres se mantuvo como líder general tras golear 3-0 en su visita al Puebla con tantos de Stephany Mayor (45+1’), Diana Ordoñez (48) y Chrestinah Kgatlana (67’). Así, el conjunto regiomontano llegó a 35 puntos y domina en solitario la cima de la clasificación. Mientras, el cuadro de La Franja, que suma 11 derrotas en el presente torneo, permaneció en el penúltimo sitio (17), con apenas cinco unidades.
Por su parte, el León le propinó una dolorosa derrota 4-2 al Atlas en el estadio Jalisco, con lo que llegó a 24 puntos y se ubicó en el sexto peldaño de la tabla. Las rojinegras se quedaron en el sitio 12, con 19 unidades. El equipo esmeralda abrió el marcador al 12’ con un gol de Yashira Barrientos, pero el equipo tapatío remontó y puso el 2-1 con un doblete de Renata Huerta (14’ y 36’). Sin embargo, en la segunda parte, el cuadro de La Fiera equilibró los cartones (2-2) gracias a un remate en el área de Alexia Villanueva, y selló el triunfo con goles de Mayalu Rausch (62) y Linda Bravo (90+4).