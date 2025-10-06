▲ Más de 30 personas se manifestaron en la avenida Yucatán casi esquina con Insurgentes en solidaridad con el pueblo de Palestina. Foto Luis Castillo

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 5

Para el artista Gabriel Macotela, la travesía de la Global Sumud Flotilla (GSF) para llevar ayuda a Gaza fue “increíble, emotiva, poética y humana”. Los integrantes de esa iniciativa, ciudadanos de todo el mundo y algunos mexicanos, “son héroes, son maravillosos; se aventaron con mucho valor”, dijo durante la acción artística Domingo de barcos por Palestina libre.

La pinta, convocada por Gabriel Macotela, Demián Flores y Boris Viskin, reunió a más de 30 personas que se manifestaron en solidaridad con el pueblo de Palestina, sobre todo con Gaza, que ha sufrido por décadas el colonialismo y una política de hostigamiento creciente. Asistieron Gerardo Rivera Kura, René Freire y Óscar Ratto, entre muchos otros, a realizar obras en avenida Yucatán, casi al cruce de Insurgentes, en la colonia Roma.

Macotela comentó a La Jornada que “la única manera de apoyar es hacer barquitos desde acá, ya que no tenemos mar”. Fue tajante en torno a la forma en que respondió Israel: “¡Qué coraje como los agarraron a todos! ¡Qué impotencia! Es una cosa espantosa”.

Mientras otros pintores desarrollarán sus murales, el también escultor expresó que es esencial “no estar pasivos y manifestarse por todos los medios, como se está haciendo en todo el mundo. Los pintores, músicos, poetas, bailarines y todos en la comunidad artística tenemos que estar conscientes de esta asquerosa cosa que está pasando, que es un horror. Es un genocidio. No hay otra palabra”.

Rechazó que los pintores deban quedarse encerrados en el estudio, y recordó que desde la época del grupo Suma, hace unos 40 años, “salimos a manifestarnos contra las injusticias, la impunidad, los desaparecidos y las fosas comunes. Es un horror que también vive México.

“El arte no debe abstraerse de la realidad, pues nace de ella. No tenemos más que la realidad; obviamente, el arte la transforma y la comunica de otra manera, poética y bellamente, pero también es una forma de hacer reflexionar a la gente.”

La pintora y docente Mineante (Minerva Ante) declaró que ya es indiscutible que se trata de un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, y recordó que en el arte hay referentes que han tenido la visión de que “las prácticas artísticas están conectadas con la vida, y si en ella estamos viendo guerras, genocidio, feminicidio y violencia contra gente de la diversidad sexual o los pueblos indígenas, el arte no puede hablar de otra cosa”.

La artista se refiere en la pieza que desarrolló este domingo que continúa su interés en dar testimonio y hacer memoria de las violencias, de la creación, en 1947, del Estado de Israel, la ocupación de Palestina, y que más de 50 por ciento de la población árabe fue desplazada por ello; del colonialismo que tiene más de un siglo, así como los momentos claves de la “violencia del ente sionista”.