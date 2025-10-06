Javier Salinas Cesáreo

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 4

Ecatepec, Méx., El gobierno municipal de Ecatepec reabrió al público la Capilla Nacional de Morelos, ubicada en el centro de San Cristóbal, en cuyo interior está la tumba que albergó los restos del héroe de la Independencia tras ser fusilado en el municipio, la cual permaneció cerrada al público por más de seis años.

Ricardo Becerra Chávez, director del Instituto de Cultura de Ecatepec, informó que el ayuntamiento montó una exposición con pinturas de José María Morelos dentro de la capilla, con el fin de difundir la importancia de este héroe de la Independencia.

El pasado 30 de septiembre el gobierno de Ecatepec reabrió la capilla al público, en el aniversario 260 del natalicio de Morelos, medida que será permanente, pues anteriores administraciones municipales la cerraron y sólo la abrieron ocasionalmente, lo que agravó el deterioro del edificio.

Explicó que el inmueble es resguardado por el gobierno municipal y está catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que en su interior se halla la tumba en la que los restos del Siervo de la Nación descansaron durante siete años y nueve meses, antes de ser trasladados a la Catedral Metropolitana y, posteriormente, al Ángel de la Independencia.

Precisó que el Generalísimo fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 frente a la Casa del Real Desagüe (posteriormente, Palacio de los Virreyes y actual Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos), en San Juan Alcahuacan; ese mismo día fue sepultado en el entonces cementerio de San Cristóbal, a un costado del templo, donde sus restos permanecieron siete años y nueve meses.

“Después exhumaron sus restos, el 14 de septiembre de 1823, en los festejos de cuando concluyó la lucha por la Independencia y se trasladaron a la Ciudad de México. Lo llevaron, se menciona, en una gran procesión, acompañado por la gente de los pueblos de Ecatepec.