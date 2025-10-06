S

e cumplen dos años de un acto terrorista que transformó los códigos políticos y las coordenadas de convivencia internacional, no tanto por el suceso en sí, qué fue cruel, criminal e inusitado, sino por la respuesta militar que suscitó y los efectos políticos que tuvo desde el primer momento. La incursión fronteriza de Hamas desde la franja de Gaza a territorio israelí sumó todas las razones y las sinrazones de Israel para aniquilar a los vecinos y adueñarse del poco territorio de la región de Palestina que no se había apropiado ya. Nunca por las buenas. Gracias al asalto de Hamas, Israel justificó la aplicación de tierra arrasada en todo Gaza, a un grado que ni Hiroshima ni Dresden, aunque reminiscente de Gernika y Lídice. Eso dejó de ser “guerra” muy pronto. Devino invasión, contra-asalto de conquista, escalada armada sin restricciones, en condiciones de absoluta desigualdad, sobre un pueblo humillado y masacrado por Israel durante 80 años. Un obsceno acto de venganza quesque bíblica.

Conocidos y lectores me siguen preguntando por qué tantos comentaristas insistimos en la visión “desde un solo lado”, sin “sopesar las razones” de la gran potencia militar, creada y legitimada por las vencedoras potencias occidentales, reconocida por la Organización de Naciones Unidas, en un acuerdo al que Alemania misma se incorporó en cuanto salió de los escombros y hoy lleva a extremos serviles. (La culpa es buen negocio.)

En estos momentos se registran atroces guerras “civiles” en Sudán y el Congo; hace no mucho, en Siria y Yemen. Genocidios. Ambos llevan el doble de muertos que Gaza. ¿Por qué no hablamos de Sudán, sino de la dichosa flotilla Sumud? ¿Por qué no mandamos una expedición a Darfur con leche en polvo, harina y agua? ¿Cuál es la necedad de entorpecer las operaciones militares de Israel en la costa de Palestina? Ah, el irritante “glamur” de Greta, la visibilidad mediática de los protagonistas, las protestas de esa izquierda que nomás sabe molestar, y en consecuencia es reprimida por igual, y gacho, en Gran Bretaña, Alemania, Italia y el Gabacho.

Aparte de la parcialidad explícita de quienes estamos en favor de los derechos y la libertad del pueblo palestino, la significación para México y América Latina de este genocidio en horario triple A no es menor, como diría Ernesto Ledesma. El militarismo israelí, sobreprotegido por Occidente, ha sido factor, actor y proveedor de guerras sucias y dictaduras en Argentina, Brasil, Guatemala. Sus armamentos, asesorías y fuerzas mercenarias estuvieron detrás de los kaibiles, de los interrogatorios en el Garage Olimpo y de los paramilitares del uribismo. Sus capitales se pasean a gusto por las torres de Panamá City.