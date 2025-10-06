Reyes Martínez Torrijos

Lunes 6 de octubre de 2025

El Premio Nobel de Literatura, que desde hace 15 años no recae en un autor de América Latina, será fallado el jueves con la ensayista y narradora mexicana Cristina Rivera Garza como uno de los favoritas entre los apostadores para la edición 2025.

Rivera Garza recibió el año pasado un Premio Pulitzer por la traducción al inglés de su libro El invencible verano de Liliana. Fue la primera ocasión en que una persona mexicana obtuvo uno de esos galardones en el ámbito de literatura.

Otros de los aspirantes latinoamericanos mejor posicionados son el argentino César Aira, los chilenos Diamela Eltit y Raúl Zurita, así como la mexicana Elena Poniatowska, según información de sitios como Nicerodds, Ladbrokes, Bwin, Oddspedia y The Sport Geeks.