Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 3

El proceso de selección del ganador del Nobel de Literatura dura todo el año para cada edición. Luego de que el secretario permanente de la Academia Sueca difunde en octubre el nombre del galardonado, el colegiado puede ya recibir nominaciones para el siguiente. Así que desde noviembre se envían miles de cartas a un grupo selecto de personas para que presenten sus propuestas al máximo galardón de las letras mundiales.

Los debates se dan en septiembre e inicios de octubre para que más de la mitad de los 17 integrantes del comité elijan al galardonado. Los convocados a emitir propuestas son los integrantes de la Academia Sueca y de otras instituciones y sociedades con funciones similares del orbe; profesores de literatura y lingüística en universidades e instituciones de educación superior; ganadores anteriores del premio, y presidentes de organizaciones de escritores consideradas representativas de la producción literaria de su país.

En diciembre, la Fundación Nobel invita a los premiados en las cinco ramas del año a Estocolmo para recibir la medalla y el diploma de manos del rey sueco. La ceremonia y el banquete de entrega de premios se celebran el día 10 de ese mes, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. El laureado en Literatura también imparte una conferencia en la Academia Sueca, la llamada Conferencia Nobel.

Más adelante, para ser consideradas las nominaciones en el rubro de Literatura deben ser recibidas antes de concluir enero. Un administrador literario reúne a los candidatos en la “lista larga” de todas las nominaciones aprobadas para el año y la presenta al Comité Nobel de la Academia Sueca.

Lectura y evaluación

Ese colegiado está formado ahora por Anders Olsson (presidente), Ellen Mattson, Steve Sem-Sandberg, Anne Swärd y Anna-Karin Palm. Mats Malm también ha sido nombrado secretario permanente. Todos ellos realizan un arduo trabajo de lectura y evaluación y deben ser capaces de debatir las opiniones de los demás en una serie de reuniones durante la primavera. Entre febrero y marzo se revisa el listado y se incorporan otros nombres, hasta llegar a unas 200 propuestas.