▲ Los escritores Enrique Vila-Matas, Hélène Cixous, Lyudmila Ulitskaya y la mexicana Cristina Rivera Garza se perfilan como posibles ganadores del máximo galardón de las letras mundiales. Foto La Jornada, Editorial Gallimard y Wikipedia

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 2

El jueves se anunciará al ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 y las apuestas se inclinan hacia escritores que cada año suenan, aunque hay algunas sorpresas, como la mexicana Cristina Rivera Garza, al lado de Haruki Murakami, Can Xue, Mircea Cărtărescu, Laszlo Krasznahorkai, Thomas Pynchon, Adonis, Anne Carson, Gerald Murnane y Pierre Michon.

La Semana Nobel se iniciará hoy con el anuncio de los ganadores de este año en Fisiología o Medicina, un día después, el de Física; el miércoles se informa el fallo para Química; el jueves, el de Literatura, y el viernes el de la Paz. El ciclo concluye el 13 de octubre con el de Economía.

Las listas de cinco portales y casas de apuestas en línea difundieron que entre los candidatos punteros en Literatura también se hallan el español Enrique Vila-Matas, el keniano Ngugi Wa Thiong’o, la francesa Hélène Cixous (Premio Formentor de las Letras 2025), el noruego Carl Frode Tiller, el británico-estadunidense Salman Rushdie, el francés Michel Houellebecq, la rusa Lyudmila Ulitskaya, el irlandés Colm Tóibín y la australiana Alexis Wright.

Según la información de Nicerodds, Ladbrokes, Bwin, Oddspedia y The Sport Geeks, otros escritores listados son la canadiense Margaret Atwood, el húngaro Péter Nádas, el noruego Karl Ove Knausgard, la italiana Ersi Sotiropoulos, el estadunidense Don DeLillo, el francés Emmanuel Carrère, el mozambiqueño Mia Couto, el austriaco Norbert Gstrein, el irlandés Sebastian Barry, el kurdo-sirio Salim Barakat, la yemení Bushra al-Maqtari, el portugués António Lobo Antunes y el ucranio Andrey Kurkov.

Normalmente, el ganador no se encuentra entre los mejores colocados en las previsiones de las empresas de juegos, y en muchas ocasiones el galardonado ni siquiera está mencionado en las listas de candidatos de los apostadores.

Dada la tendencia del más reciente sexenio, el galardón se ha entregado alternativamente a un hombre y una mujer, y como en 2024 se lo adjudicó la sudcoreana Han Kang este año correspondería a un varón.

La agencia Afp reportó que el suizo Christian Kracht, considerado uno de los grandes autores contemporáneos en alemán, suena con fuerza en los círculos literarios. También reportó que Björn Wiman, jefe del servicio de cultura del diario Dagens Nyheter, se refirió a la presencia de miembros de la Academia Sueca en pleno en primera fila en el seminario del autor en el salón del libro de Gotemburgo a finales del mes pasado.

“Esto, en general, es una señal inequívoca”, agregó el periodista. Después de la consagración de la sudcoreana Han Kang el año pasado, este crítico cree que “es el turno de un varón blanco salido de la esfera lingüística anglosajona, alemana o francesa”.