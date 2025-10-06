No hay instrucciones de apoyar a joyerías dañadas y saqueadas: Fadlala Akabani
Lunes 6 de octubre de 2025, p. 41
El subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, dijo no tener instrucción de ofrecer apoyos económicos a los dueños de las joyerías ubicadas en el edificio de los arcos de la Plaza de la Constitución, luego de que sujetos embozados realizaron saqueos en los establecimientos durante la movilización del 2 de octubre.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local informó que cinco de los 94 policías que fueron agredidos por sujetos del bloque negro permanecen hospitalizados para recibir atención especializada, es decir, 89 ya fueron dados de alta.
Por su parte, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, comentó que solicitará a las autoridades capitalinas la creación de un fondo económico de apoyo, al señalar que las pérdidas por el robo cometido “son de alrededor de 50 millones de pesos; además, por el cierre de las joyerías, unas 200 personas se quedarán sin empleo en los siguientes días”.
Dijo que esta semana se realizará un encuentro entre autoridades y joyeros en el que se planteará que “el gobierno busque de algún fondo para que pueda apoyar a la capitalización de los negocios afectados”, que son entre 12 y 14 los que siguen cerrados, de un total de 30, al insistir en que “los seguros no cubren actos vandálicos”.
Reprochó que el Centro Histórico “siga con la presión de días en que no se puede trabajar. Los comerciantes aseguran que en septiembre sí se trabajó entre cinco a siete días completos en la jornada laboral, y fueron muchos”.
Ayer, el centro joyero de los arcos permanecía con cinco cortinas abajo, con una cinta de acordonamiento que abarca el corredor, donde un elemento de seguridad particular, con un rifle de asalto en sus manos, exige no tomar fotografías.