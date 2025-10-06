Elba Mónica Bravo y Nayelli Ramírez Bautista

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 41

El subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, dijo no tener instrucción de ofrecer apoyos económicos a los dueños de las joyerías ubicadas en el edificio de los arcos de la Plaza de la Constitución, luego de que sujetos embozados realizaron saqueos en los establecimientos durante la movilización del 2 de octubre.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local informó que cinco de los 94 policías que fueron agredidos por sujetos del bloque negro permanecen hospitalizados para recibir atención especializada, es decir, 89 ya fueron dados de alta.

Por su parte, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, comentó que solicitará a las autoridades capitalinas la creación de un fondo económico de apoyo, al señalar que las pérdidas por el robo cometido “son de alrededor de 50 millones de pesos; además, por el cierre de las joyerías, unas 200 personas se quedarán sin empleo en los siguientes días”.