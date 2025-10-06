El pegote no indica el motivo del cierre // Clientes se dicen sorprendidos por la medida // Hermetismo de encargados
Lunes 6 de octubre de 2025, p. 41
A cinco meses de cumplir 30 años, el restaurante El Convite, ubicado en la colonia Portales Sur, en Benito Juárez, fue clausurado por personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
Los asistentes al establecimiento, que se caracteriza por sus noches de jazz, se dijeron sorprendidos por la colocación del sello de clausura desde el jueves pasado.
Una clienta, procedente de Villa Coapa, en Tlalpan, dijo que acostumbraba acudir a El Convite una o dos veces al mes, porque “me gusta el ambiente, el trato del personal y el ceviche de atún; además, se disfrutaba mucho del jazz”.
Ha pasado el primer fin de semana, pero la mujer, quien prefiere reservar su nombre, dijo convencida: “siento que lo extraño”.
A pesar de no vivir cerca de El Convite, ubicado en la calle Ajusco, casi esquina con Pirineos, es clienta frecuente de la cafetería que lleva el mismo nombre, ubicada en el cruce que forman las calles Filipinas y Pirineos, que opera desde hace ocho años.
Como ella, otros clientes que no viven en la Portales Sur acuden a tomar café provenientes de Toluca y Satélite, estado de México, por mencionar algunos sitios.
El hermetismo prima en la cafetería y los establecimientos mercantiles aledaños, luego de que los trabajadores optaron por no emitir comentarios acerca de la clausura del restaurante, que es un negocio familiar, y los motivos que expuso el personal del Invea para colocar el sello con fecha del 2 de octubre y el folio3030 del expediente INVEACDMX/OV/DU/1586/2025.
Lo mismo ocurrió con los empleados y encargados de establecimientos cercanos, quienes en tono molesto y sin dar a conocer sus nombres para evitar “que nos vengan a cerrar”, señalaron que se trata de “una injusticia en contra de los dueños que promueven el empleo formal y pagan impuestos”.
En ese tenor, aseguraron que en la zona hay alrededor de 20 establecimientos cerrados en las últimas semanas por el Invea, por lo que “seguramente han de querer una mochada. Después de tantos años, parece persecución, que buscan cualquier papelito para cerrar los negocios formales.
“Ya cerraron tlapalerías, talleres mecánicos, restaurantes y hasta una verdulería, no se vale, no es justo. Que nos dejen trabajar”, mencionaron algunos entrevistados.
Se consultó sobre el caso de la clausura al personal del Invea, así como al de la Secretaría de Gobierno, pero no hubo respuesta, mientras el área de comunicación social de la alcaldía Benito Juárez indicó que no intervino en el caso.
El sello con la leyenda “clausurado” no indica el motivo del cierre, sólo hace referencia al artículo 286 del Código Penal para el Distrito Federal para aplicar multas económicas y sanciones penales a quienes quebranten o retiren el aviso de clausura.