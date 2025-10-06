▲ A pesar de contar con la documentación correspondiente, el restaurante El Convite, conocido por ofrecer a sus comensales música de jazz en vivo, fue clausurado por personal del Invea sin exponer el motivo. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 41

A cinco meses de cumplir 30 años, el restaurante El Convite, ubicado en la colonia Portales Sur, en Benito Juárez, fue clausurado por personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Los asistentes al establecimiento, que se caracteriza por sus noches de jazz, se dijeron sorprendidos por la colocación del sello de clausura desde el jueves pasado.

Una clienta, procedente de Villa Coapa, en Tlalpan, dijo que acostumbraba acudir a El Convite una o dos veces al mes, porque “me gusta el ambiente, el trato del personal y el ceviche de atún; además, se disfrutaba mucho del jazz”.

Ha pasado el primer fin de semana, pero la mujer, quien prefiere reservar su nombre, dijo convencida: “siento que lo extraño”.

A pesar de no vivir cerca de El Convite, ubicado en la calle Ajusco, casi esquina con Pirineos, es clienta frecuente de la cafetería que lleva el mismo nombre, ubicada en el cruce que forman las calles Filipinas y Pirineos, que opera desde hace ocho años.

Como ella, otros clientes que no viven en la Portales Sur acuden a tomar café provenientes de Toluca y Satélite, estado de México, por mencionar algunos sitios.

El hermetismo prima en la cafetería y los establecimientos mercantiles aledaños, luego de que los trabajadores optaron por no emitir comentarios acerca de la clausura del restaurante, que es un negocio familiar, y los motivos que expuso el personal del Invea para colocar el sello con fecha del 2 de octubre y el folio3030 del expediente INVEACDMX/OV/DU/1586/2025.