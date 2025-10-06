Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 40

Un testamento puede ahorrar hasta 10 años de litigios y pago de abogados a un heredero de un bien inmueble que pueda ser blanco del delito de despojo, explicó el notario Luis Antonio Montes de Oca.

La importancia de este documento es tal que da pie a la escrituración de un bien, el cual se conoce como “escudo protector”, porque en caso de una denuncia por invasión o despojo, sólo es necesario presentarlo ante el Ministerio Público para comprobar la legal pertenencia del inmueble.

Según Montes de Oca, estos casos son cotidianos, pues tan sólo en su notaría, la 29, llegan entre uno o dos casos al año.

“Es muy fácil terminar un conflicto como un despojo si es que se tienen las escrituras en regla, porque si llega el que dice ser el dueño y señala que su tatarabuelo le dejó una vivienda de palabra, ¿pues cómo se comprueba eso? Y una vez que caes en este problema pueden pasar cinco, seis o 10 años de un juicio”, advirtió el notario, al recordar que un blanco fácil del despojo son las personas de la tercera edad.