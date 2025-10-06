De La Redacción

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 40

La falta de atención en la salud mental durante la adolescencia incrementa la posibilidad de que los jóvenes decidan aislarse socialmente, excluirse y perder oportunidades educativas y laborales por miedo a la estigmatización y vergüenza sobre qué dirán, aseguró el sociólogo Alfredo Nateras Domínguez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Recalcó que tener un problema de salud mental no es una debilidad, sino una condición que puede y debe ser tratada. Afirmó que es tan importante como la salud física, pues es la base que permite pensar, sentir y actuar, y determina la capacidad para afrontar el estrés, manejar las emociones y construir relaciones sanas.

Explicó, en un comunicado, que las enfermedades mentales no son solo problemas individuales, sino fenómenos sociales complejos influenciados por factores como la inseguridad, la precariedad económica, la discriminación, el ritmo acelerado de la sociedad, la falta de apoyos y la idealización del éxito individual.