Lunes 6 de octubre de 2025, p. 40
Una explosión provocada por acumulación de gas LP en un domicilio de la colonia Carlos Zapata Vela, en la demarcación territorial Iztacalco, causó a un hombre quemaduras de segundo grado y afectaciones a dos vehículos estacionados en la zona.
El siniestro ocurrió ayer alrededor de las 16:30 horas en la esquina de las calles Guaycura y Lenguas Indígenas, donde el estallido en el segundo piso del inmueble habría sido causado por la fuga de un cilindro de gas de 20 kilogramos.
La explosión provocó el colapso de una losa de cuatro por cinco metros y la debilitación de varios elementos estructurales. Como consecuencia, pedazos de concreto y hasta un tinaco cayeron sobre dos automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública.
Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias rescataron a un hombre de 51 años, quien quedó atrapado entre los escombros y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero con diagnóstico de policontundido y quemaduras de segundo grado.
En coordinación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a cabo labores de mitigación de riesgos, entre ellas el retiro de cuatro castillos de concreto de dos metros de longitud y 25 centímetros de diámetro, a fin de evitar nuevos colapsos.
En otro hecho, uniformados de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC arribaron a un complejo residencial de la colonia Arcos de Centenario, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se registró una fuga de gas.
De acuerdo con el personal de vigilancia, un residente impactó su vehículo contra un muro en el que había una tubería de gas, lo que provocó que comenzara a salir el fluido, por lo que los oficiales apoyaron en el desalojo de los residentes, entre los que se encontraban adultos mayores
Minutos después, autoridades y personal de la empresa distribuidora del combustible coordinaron las labores para reparar la tubería dañada y descartar mayores riesgos para los habitantes de aproximadamente 80 casas.