▲ La acumulación de gas en una vivienda de la colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco, provocó el colapso de una losa, quemaduras a un hombre lesionado y daños a dos automóviles. Foto tomadas de redes

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 40

Una explosión provocada por acumulación de gas LP en un domicilio de la colonia Carlos Zapata Vela, en la demarcación territorial Iztacalco, causó a un hombre quemaduras de segundo grado y afectaciones a dos vehículos estacionados en la zona.

El siniestro ocurrió ayer alrededor de las 16:30 horas en la esquina de las calles Guaycura y Lenguas Indígenas, donde el estallido en el segundo piso del inmueble habría sido causado por la fuga de un cilindro de gas de 20 kilogramos.

La explosión provocó el colapso de una losa de cuatro por cinco metros y la debilitación de varios elementos estructurales. Como consecuencia, pedazos de concreto y hasta un tinaco cayeron sobre dos automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias rescataron a un hombre de 51 años, quien quedó atrapado entre los escombros y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero con diagnóstico de policontundido y quemaduras de segundo grado.

En coordinación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a cabo labores de mitigación de riesgos, entre ellas el retiro de cuatro castillos de concreto de dos metros de longitud y 25 centímetros de diámetro, a fin de evitar nuevos colapsos.