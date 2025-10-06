▲ Aunque el Congreso capitalino exhortó a las alcaldías a informar sobre el gasto destinado a la reparación de baches y a repavimentación, éstas han hecho caso omiso. Foto María Luisa Severiano

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 39

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México permanecen opacas y omisas respecto a los trabajos de bacheo realizados en sus territorios en lo que va de 2025. La falta de transparencia en las solicitudes de información impide conocer con precisión el avance real de la reparación de hoyos y cómo se han administrado los recursos públicos.

Según autoridades, de cada 100 metros de calles, 92 se encuentran dentro de las demarcaciones y el resto son vías primarias, por ello, a principios de septiembre el Congreso capitalino exhortó a las 16 demarcaciones a informar del gasto destinado a la reparación de baches y repavimentación de calles bajo su competencia.

Este año, las alcaldías recibieron un incremento presupuestal de 8.8 por ciento, equivalente a unos 4 mil millones de pesos, por lo que deben rendir cuentas sobre su uso.

Sin embargo, con el argumento recurrente de que sus direcciones “no cuentan con la información solicitada” o que “no corresponde a ellos responder”, las alcaldías remitieron diversas solicitudes de información a las direcciones de obra, las cuales a su vez aseguran no disponer de los datos requeridos.

Sólo las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo transparentaron datos al respecto.

En el primer caso se reportó un presupuesto de 65.5 millones por la adquisición de mezcla asfáltica para bacheo, pavimentación y repavimentación; de este presupuesto se han ejercido 41.6 millones. Debido a la problemática actual de baches, otra partida de 9 millones de pesos para rehabilitación de vialidades y calles fue incrementada a 26 millones de pesos, de los cuales han usado 9.6 millones de pesos.