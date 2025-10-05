Laura Poy Solano

Se estima que a nivel mundial existe un déficit de docentes de al menos 44 millones para alcanzar la meta de una educación primaria y secundaria universal, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el marco del Día Mundial de los Docentes, que se conmemora cada 5 de octubre, el organismo destacó la falta de apoyo a los educadores para garantizar el acceso a una formación profesional continua que impulse el trabajo colaborativo, lo que facilita que miles de maestros abandonen la profesión cada año.

Bajo el lema “Redefinir la docencia como una profesión colaborativa”, el organismo de Naciones Unidas exhortó a los países miembros a reconocer que enseñar “no es una tarea aislada, sino un esfuerzo colectivo que se enriquece con el intercambio y se fortalece en la colaboración”.

De acuerdo con los datos más recientes del informe de seguimiento de la educación en el mundo 2024-2025 sobre liderazgo y educación, sólo la mitad de los países miembros hacen hincapié en la colaboración entre docentes en sus normas de liderazgo.

A ello se suma que apenas un tercio de los programas de formación analizados “preparan a los líderes escolares para compartir responsabilidades mediante la apertura, la cooperación y las alianzas”.