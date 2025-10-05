E

n Italia está pasando algo anómalo. Hay quien dice que no se veía algo así desde los años 70, otros dicen que desde los 90, y otros que desde el movimiento contra la guerra en Irak de 2003. Lo cierto es que yo, que tengo 43 años y observo la política desde 1998, nunca había vivido una temporada de marchas e iniciativas, prácticamente permanentes, radicales y con una composición social tan diversa, como la que estamos viendo en apoyo al pueblo palestino y para denunciar el ataque contra la Global Sumud Flotilla.

Después de la jornada impresionante del 22 de septiembre, las plazas no se han vaciado. Desde el miércoles 1º de octubre –día del ataque a la flotilla humanitaria rumbo a Gaza– hasta el sábado 4, se han sucedido movilizaciones todos los días. El 1 y 2 de octubre, más de 100 ciudades fueron atravesadas por manifestaciones espontáneas, bloqueos de trenes y protestas en las calles. El 3 de octubre ocurrió algo todavía más raro: una huelga general convocada no sólo por los sindicatos combativos, sino también por la CGIL –la central sindical más grande del país– , que paralizó prácticamente a Italia.

La competencia sindical en Italia es fuerte, y esta convergencia fue empujada desde las bases. Se habla de niveles de abstención laboral que en algunos sectores superaron el 80%, con marchas en todas partes: desde Turín hasta Nápoles, pasando por Palermo, Milán, Cagliari y Bari, e incluyendo a muchas ciudades medianas y pequeñas. Es imposible contar todas las plazas. Se estima que, sumando todas las manifestaciones de ese día, participaron más de 2 millones de personas. Y no se trata sólo de números: hubo bloqueos en puertos, autopistas y centros logísticos, así como huelgas y ocupaciones en escuelas, universidades, hospitales y en el transporte público. La movilización fue transversal y profunda.

Y luego, el 4 de octubre, la marcha nacional en Roma. Un millón de personas recorrieron la capital exigiendo no sólo el fin del genocidio en Palestina, sino también denunciando la complicidad política y militar del gobierno de Meloni, así como la de la Unión Europea. La rabia y la dignidad se encontraron en una movilización permanente que logró unir muchas almas y formas de lucha: la “liturgia” de la tradicional marcha nacional de otoño –rito bien conocido por los movimientos italianos– se fusionó con una nueva forma de activación territorial, forjada en los últimos años por movimientos como Non Una di Meno (feministas), Fridays For Future, Extinction Rebellion y los colectivos estudiantiles surgidos desde la “ola” contra la reforma Gelmini (una reforma neoliberal del sistema universitario).