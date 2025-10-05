D

urante el gobierno vde Joe Biden, la Patrulla Fronteriza capturó o procesó a cerca de 8 millones de migrantes; una tercera parte, aproximadamente 2.5 millones, eran de origen mexicano, y los demás de otros países. Lo que significa que, aproximadamente 5.5 millones de migrantes pasaron por México y cruzaron la frontera, y otro millón más llegó a México a tramitar una vía de ingreso legal por medio del programa CBP1.

El efecto llamada, que provocó la llegada masiva de migrantes durante ese periodo, se explica por varios factores. En primer lugar, la llegada de Biden a la presidencia, en 2021, pero, sobre todo, la derrota del proyecto antinmigrante de Trump; en segundo lugar, coincide la apertura de fronteras después de la pandemia; en tercer término, la percepción, a nivel global, de que el gobierno de Biden sería más tolerante; cuarto, la difusión y el conocimiento por los migrantes y los traficantes, de que bastaba cruzar la frontera para entregarse a la migra y solicitar asilo y, finalmente, la amenaza y posibilidad de que Trump volviera al poder y cerrara la puerta; este último factor explica por qué, en diciembre de 2024, cruzaron la frontera 301 mil migrantes en tan sólo un mes, algo así como ahora o nunca.

En efecto, la llegada de Trump a la Casa Blanca y su orden ejecutiva de cerrar la frontera se cumplió cabalmente por la presencia militar en la frontera y por el apoyo de la Guardia Nacional en México, pero, sobre todo, por el miedo a la represalia y la amenaza de ser encarcelado, deportado o expulsado, sin ninguna consideración, o posibilidad de reclamar ciertos derechos fundamentales.

Podemos comprobar estadísticamente, con cifras mexicanas, cómo pasamos del efecto llamada al efecto cerrojo. En 2004, hace una década, la Unidad de Política Migratoria (UPM) reportó haber procesado a 125 mil migrantes del continente americano; 10 años después, en 2024, a 1.106 millones, y en 6 meses de 2005, a tan sólo 111 mil.

Si vemos los datos de migrantes provenientes de África, registrados por la UPM, se percibe un panorama similar. En 2014, prácticamente la migración africana podría considerarse como inicial, con un saldo total de 785 casos, pero en 2024 dio un salto muy importante y llegó a 58 mil 764 migrantes, para luego bajar abruptamente a 6 mil 789 casos en 2025. Los datos de Asia son similares, de mil migrantes registrados en 2014 a 67 mil en 2024 y a 6 mil en 2025. Muy posiblemente estos remanentes, de la mitad de este año, se queden en México.

En realidad, el efecto cerrojo empezó desde el primer día de la campaña presidencial de Donald Trump. La lista de epítetos, insultos y calificativos a los migrantes no sólo es larga, es denigratoria, fomenta el odio y el miedo. En cadena nacional, repitió el bulo de que los haitianos de Springfield, Ohio, se comían a las mascotas, a los gatos y a los perros. Se refiere a los migrantes como animales y no hace distinciones; todos aquellos que no tienen documentos en regla son criminales.