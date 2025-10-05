E

s posible parafrasear al gran letrado Tito Monterroso y decir que a más de 40 años, el crecimiento mexicano sigue sin poder desatar sus potencialidades y, lo peor, atado a sus peores pesadillas y dogmas. Pasaron los lustros, cambiaron los gobiernos y hasta sus dichos, pero el crecimiento seguía ahí, pasmado.

Con un crecimiento del PIB menos que mediocre, casi siempre por debajo del 2%, socialmente insatisfactorio, como lo muestra su cauda de empleo informal y desempleo disfrazado, sin contar con motores dinamizadores de la movilidad social y de la diversificación productiva, los diferentes encargados de las finanzas han mantenido, y mantienen, sexenio tras sexenio, sus máximas a flote: lo primero es la estabilidad financiera y fiscal en general, conforme al credo de las “calificadoras”. De ahí proviene la reducción sostenida de la inversión pública y, ahora, del gasto público en su conjunto, se trate o no de la provisión de bienes esenciales para un mínimo desarrollo humano.

En el Programa Económico para 2026 se mantiene la jurada fidelidad a la mítica consolidación fiscal, sin considerar el necesario impulso y conformación de plataformas de expansión y cambio estructural para el crecimiento, el desarrollo y su reproducción ampliada. De su presentación “en sociedad” (léase Congreso de la Unión), el Presupuesto y su correspondiente Ley de Ingresos encararán las varias evaluaciones actualizadas, un tanto a la carrera, por los analistas del sector privado. Su mínimo común denominador es y será la alarma por el peso que ha adquirido el servicio de la deuda, acaparador creciente de los ingresos del Estado y, por tanto, depredador de otros programas y destinos necesarios o vitales.

Se nos impone una cacofonía financiera y hacendaria, que no siempre son lo mismo, que aterriza en la imagen de un Estado autómata, autista y víctima de una crónica falta de ingresos. Repitamósnos: esa ausencia de líquido vital repercute en la estructura del gasto y los reflejos de los responsables de su ejecución; el daño a las capacidades del Estado para hacer que los derechos sociales sean una realidad en hospitales y escuelas, en drenajes e infraestructura, en tecnología y capacitaciones, es ya una realidad en prácticamente toda la anatomía estatal, presa de una anemia perniciosa que afecta ya, fehacientemente, los reflejos y la imaginación de los dirigentes del Estado.