C

omo decíamos en nuestro artículo anterior en La Jornada, son diversos los eventos importantes que nos motivan a dar nuestro punto de vista. Es abrumadora la situación que hoy vivimos. Y las perspectivas las observamos desde el optimismo, o del desaliento, de acuerdo con la situación económica y política en la que nos encontremos.

Creemos que es justamente ahora cuando estamos en una transición poco considerada por la minoría oligárquica del país. Pero, sin duda, el rumbo al cambio continúa.

Nuestra forma de vida depende totalmente de la conciencia que sigamos desarrollando. No será posible que la totalidad de la población adulta se percate de la importancia de este cambio. Es por eso que en las escuelas tienen la responsabilidad de informar y formar bajo principios sólidos a la población estudiantil, incluso desde prescolar.

Somos testigos de las calamidades que está provocando entre la población el gobierno pro fascista, pero, además, sumamente ignorante, como el del republicano Donald Trump.

Ya podemos decir, con seguridad, que el de Estados Unidos de América es un régimen totalitario; ya ha sentado las bases el actual presidente. Continúa diseñando el teatro de operaciones, administrando las mentiras, dosificando el fascismo en ciernes y tomando por asalto el Estado de derecho de su país.

No respeta su Carta Magna ni lo hará en lo que falta de su administración. Ya midió fuerzas con la comunidad internacional y el capricho por “hacer a Estados Unidos grande de nuevo” es la consigna que está en la mira. Por supuesto, sobre la base de su ideología empresarial y economía del dominio absoluto, sometiendo a quien se le dé la gana.

Si creímos que las medidas económicas reduccionistas de Milei, con su sierra eléctrica, eran una locura, nos equivocamos. El ejercicio que el presidente de Estados Unidos logró con la complicidad del otro presidente, el de Argentina, fue un éxito.

Trump quiere reducir al gobierno lo más que se pueda y lo más pronto posible para seguir tomando por sorpresa a una sociedad estadunidense fuera de combate, por lo menos hasta ahora. Aparentemente, no está reaccionando ante las medidas totalitarias que está tomando el presidente de derecha, quien ondea una bandera pacifista.