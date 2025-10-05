Sanjuana Martínez

El descubrimiento de las condiciones de abandono en que vivía la osa Mina, en condiciones deplorables de salud, en el zoológico La Pastora, a cargo del gobierno de Samuel García, ha desvelado una trama de tráfico de especies, negligencia criminal y maltrato de cientos de animales: un auténtico centro de tortura y confinados sin protocolos ni estándares óptimos de bienestar.

Las denuncias contra el maltrato en ese parque no son nuevas. Activistas, veterinarios y animalistas llevan años exhibiendo la crueldad y el confinamiento indebido. Por eso los veterinarios Santiago Reza Farías, representante del Consejo Municipal de Bienestar Animal de Monterrey; Jorge Antonio Espinosa Robles, del Colegio de la Sociedad Mexicana de Médicos Veterinarios en Animales de Compañía, y Raúl Eduardo Ayala Balderas, secretario del Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios, interpusieron la denuncia penal 122067/2025 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y su Unidad Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales, por falta de cuidados a la osa Mina y contra quienes, por acción u omisión, resulten responsables del maltrato en la custodia, manejo y atención de más de 500 ejemplares.

Preocupado por el abandono de ese lugar de escaso presupuesto, el veterinario zootecnista Reza Farías, con una larga trayectoria en defensa de los animales, en entrevista con La Jornada exigió que se deslinden responsabilidades de los culpables y dijo que espera que el hecho no sea premeditado, ya que sería muy lamentable que la falta de atención sirviera para que el gobierno cerrara el único zoológico de Monterrey y especulara con sus terrenos.

“Como gremio, tenemos una preocupación muy grande. No es posible que cobren su sueldo como médicos veterinarios y no estén haciendo su trabajo, y si la excusa es que no hay recursos, hay un conflicto importante de ética. La osita Mina tiene síntomas de una enfermedad sistémica que afecta a otros animales en el zoológico, donde no están cumpliendo con la función de preservar la fauna silvestre ni reproducirla o cuidarla. Hay maltrato”, asegura.

El horror

Caminar por La Pastora es entrar a un lugar de horror. Durante un recorrido de este diario se pudo observar que los hipopótamos no tienen un bebedero limpio, nadan en su propio excremento e ingieren agua contaminada; los loros están hacinados en pequeñas jaulas con comederos y bebederos también infectados con sus desechos orgánicos, y según testimonios de los propios trabajadores, la chimpancé Lala está sola desde hace casi 40 años y muestra problemas conductuales por esa circunstancia, mientras su lugar está en pésimas condiciones, sin limpieza.

Los casos más evidentes de maltrato incluyen al rinoceronte en condiciones deplorables: sumamente delgado, exhibiendo sus huesos. Tiene cerca de 40 años y a pesar de estar en peligro de extinción nunca le han buscado una pareja para reproducirse. El único elefante está en malas condiciones de cautiverio y también en soledad, en un lugar con piso de concreto, por lo que tiene grietas en las patas.

Para el biólogo Roberto Chavarría Gallegos, ex director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, dependencia que antes administraba el zoológico La Pastora, la situación es muy grave. “Cuando yo llegué ahí estaba olvidado. Era un muladar, algo terrible; por ejemplo, el herpetario estaba muy sucio, lleno de cucarachas. Los trabajadores, la mayoría agremiados en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado, no tenían voluntad, no trabajaban y no podía despedirlos ni cambiarlos”.

Afirma que posee información actualizada sobre el sitio y que los siete veterinarios que ahí trabajan son burócratas sin interés real en los animales: “Ya no tienen la vocación de un médico que juró defenderlos; ya no la tienen”.

El personal sale a las tres de la tarde y no hay guardias: “Recuerdo que cuando nació un búfalo, un sábado a las tres de la tarde, nos dimos cuenta de que ya no había personal. Cuando quise escalonar los horarios con los empleados, pusieron el grito en el cielo y se negaron, apoyados por el sindicato”.

Añade: “No se podía trabajar. El laboratorio estaba abandonado, nunca hacían exámenes a los ejemplares. La pintura que usaban para pintar las jaulas tenía plomo. Me di cuenta de que los animales carecían de un esquema de vacunación y de un programa de medicina preventiva”.

Chavarría Gallegos dice que luego de denunciar todas las irregularidades le hicieron “la vida imposible”, por lo que sólo duró cuatro meses en el puesto, pues le montaron una campaña de acoso y difamaciones.

Asegura que han muerto cuatro jirafas por descuido, mientras en otros zoológicos se reportan nacimientos. La dieta de los carnívoros, lamenta, son restos de cadenas de supermercados e incluso les dan salchichas y carnes frías vencidas donadas, y los felinos son obligados a comerlas.