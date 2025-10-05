Fernando Camacho Servín

Uno de los elementos que han incidido para que en diversos planteles de la UNAM no exista un sentimiento de comunidad son los regímenes salariales diferenciados para maestros en función de su edad y no de sus capacidades o experiencia.

Así lo afirmaron académicas del CCH Sur, quienes lamentaron que dichos esquemas no sólo son injustos, sino que propician el surgimiento de grupos cercanos a los directivos que buscan ocultar los problemas de las escuelas, en vez de identificarlos y denunciarlos, y así evitar casos como el ocurrido hace dos semanas, cuando un alumno mató a otro con un arma blanca e hirió a un trabajador.

En entrevista con La Jornada, una docente del mencionado plantel –quien pidió reservar su identidad– recordó que en 2013 la Rectoría creó el llamado Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA), con el propósito de renovar la planta docente de la Universidad, al incorporar a la misma a jóvenes graduados.