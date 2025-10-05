Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 10

A pesar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 que se discutirá en el Congreso reporta un incremento para el sector educativo estimado en 3.4 por ciento en términos reales de acuerdo con datos oficiales, el aumento se concentra en pocos rubros, principalmente en los programas de becas.

Los fondos para el apoyo Universal para alumnos de educación básica Rita Cetina se eleva de 78 mil 840 a 129 mil 386 millones de pesos. Sin embargo, otros programas prioritarios como La Escuela es Nuestra se mantienen con incrementos por debajo de la inflación al pasar de 25 mil a 26 mil millones de pesos.

Al respecto, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que “es importante cubrir las necesidades de los alumnos y sus familias con las becas, pero no puede ser a costa de otras demandas urgentes, como mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar o la formación continua de los docentes”.

Los profesores Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, e Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, coincidieron en que en sus estados, que se ubican con los mayores índices de pobreza, “aún enfrentamos muchas carencias”.