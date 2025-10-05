Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9

Chilpancingo, Gro., Alumnos de la Normal de Ayotzinapa exigieron justicia a nueve años del homicidio de sus compañeros Filemón Tacuba Castro y Jonathan Morales Hernández. Unos 100 jóvenes arribaron por la mañana al sitio donde fueron asesinados los dos estudiantes por presuntos integrantes de la delincuencia organizada al regresar de realizar sus prácticas, el 4 de octubre de 2016. En el mitin, reiteraron su exigencia de justicia y el esclarecimiento del crimen, además de la presentación con vida de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Frente al altar erigido en honor a sus compañeros, los estudiantes colocaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio. Denunciaron que a casi una década del homicidio no haya ningún responsable ni avances en la investigación.