Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9

Tapachula, Chis., La caravana migrante Por la Libertad decidió descansar en el municipio de Escuintla, Chiapas, donde llegaron el viernes, debido al cansancio y a que mujeres y niños, en su mayoría, enfermaron.

Los recorridos de hasta 10 horas por día durante tres días consecutivos desde su salida de Tapachula, el miércoles, ha causado estragos en su condición física, expusieron.

El viernes, una mujer proveniente de Cuba tuvo una hemorragia vaginal, por lo que compañeros la subieron a un triciclo para que continuara la travesía y pudiera recibir atención médica a su llegada a Escuintla.

Los migrantes reiteraron la petición de documentos que les permitan una legal estancia para trabajar y contribuir a la economía de México, pues huyen de condiciones de extrema pobreza, violencia y persecución política en sus países.