Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9
Tapachula, Chis., La caravana migrante Por la Libertad decidió descansar en el municipio de Escuintla, Chiapas, donde llegaron el viernes, debido al cansancio y a que mujeres y niños, en su mayoría, enfermaron.
Los recorridos de hasta 10 horas por día durante tres días consecutivos desde su salida de Tapachula, el miércoles, ha causado estragos en su condición física, expusieron.
El viernes, una mujer proveniente de Cuba tuvo una hemorragia vaginal, por lo que compañeros la subieron a un triciclo para que continuara la travesía y pudiera recibir atención médica a su llegada a Escuintla.
Los migrantes reiteraron la petición de documentos que les permitan una legal estancia para trabajar y contribuir a la economía de México, pues huyen de condiciones de extrema pobreza, violencia y persecución política en sus países.
Una fémina cubana dijo que por la desesperación ante la falta de respuesta a su petición de asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, fue estafada por un presunto abogado que le vendió una visa humanitaria falsa por 3 mil pesos en Tapachula.
Agregó que vendió su casa en su país para poder costear el viaje y que después de varios meses en Tapachula, se ha quedado sin dinero, por lo que decidió sumarse a la caravana. Integrantes del contingente, en su mayoría de Cuba, así como de Haití, Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y otras nacionalidades, confiaron en que el Gobierno de México les ayude.