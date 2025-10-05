Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9

Aspirantes a becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) externaron descontento debido a que con frecuencia no pueden acceder al sistema de inscripción y no logran encontrar centros de trabajo disponibles cerca de sus domicilios.

Maribel, de 24 años, contó que en el reciente periodo de registro del 1º de octubre, intentó durante al menos cuatro horas postularse, pero que cuando especificó su área de interés en la plataforma, las vacantes en su localidad se habían agotado.

Luego de aplicar el filtro sobre la profesión o tipo de vacante y distancia del centro de trabajo, “eliges ‘buscar’ y la página se desconecta; entré y salí del portal fácil 15 veces”, expresó.

Consideró que la información sobre los centros de trabajo que se postulan es confusa, ya que sólo ponen el nombre de la empresa y no una breve descripción de la vacante o perfil que están buscando.

En entrevista, Maribel externó su frustración porque, a dos años de egresar de la licenciatura, no ha encontrado empleo por “falta de experiencia”, aun cuando lleva un año laborando –sin recibir sueldo– como voluntaria en organizaciones sociales para forjarse profesionalmente y robustecer su curriculum.

En una página de Facebook, aspirantes al programa expresan su molestia porque pasan horas o días frente a algún dispositivo electrónico sin tener éxito en postularse; comienzan desde la mañana y muchas horas después se encuentran con que ya no hay espacios. Algunos han optado por ingresar durante la madrugada, pero corren la misma suerte.