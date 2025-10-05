Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 8

En México las escuelas se ven afectadas por diversas formas de violencia; la menos visibilzada es aquella generada por grupos criminales, afirmó el doctor Alberto Colin Huizar, profesor e investigador del departamento de investigaciones educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

Autor de la obra Ser maestro en los márgenes: Trabajo docente y violencia criminal en Tierra Caliente, señaló que el impacto se percibe también en la forma en que los maestros enfrentan estas violencias, donde los grupos criminales “prácticamente se han convertido en otra autoridad con la que deben lidiar para hacer su labor docente”.

En entrevista con La Jornada, Colin Huizar, experto en estudios sobre el trabajo docente y la socioantropología de la educación, anunció que ante la urgencia de abordar este tema, se convocó al primer coloquio Violencia en la educación: Escuelas en territorios de conflicto, en el marco del 25 aniversario del Cinvestav, sede sur, que se realizará del 14 al 16 de octubre próximo.

Convocar a este encuentro, explicó, tiene que ver con alertar sobre un problema que la investigación educativa no había abordado bajo esta perspectiva. La discusión sobre las violencias en la escuela ha sido dominada por el bullying o los temas de convivencia escolar, pero no hay una reflexión que incluya los fenómenos sociales, culturales y políticos que permean en los territorios donde se ubican las escuelas y el trabajo docente en general.