Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 8

Al conmemorar el cuarto aniversario de la toma de la denominada Glorieta de las Mujeres que Luchan, colectivos reiteraron su llamado al gobierno federal para “garantizar justicia y medidas de no repetición en todos los casos de feminicidio y de violencia machista”.

Jacqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat, desaparecida en julio de 2020 en la Ciudad de México, destacó que “la defensa de este espacio es pacífica, porque creemos que debe existir un lugar que recupere la memoria de tantas mujeres violentadas que no pudieron alzar la voz en su momento, pero también para dignificar la lucha de quienes buscan justicia y memoria”.

En un acto en el que denunciaron vandalismo contra símbolos, como cruces y mamparas que se han colocado en memoria de las asesinadas, destacó que “hemos denunciado en muchas ocasiones estos intentos por desaparecer la Glorieta de las Mujeres que Luchan, pero continúan con toda impunidad”, y citó como ejemplo que la cruz de metal, colocada frente al jardín de la glorieta fue derribada, mientras algunos arbustos que la rodeaban fueron arrancados.

En medio de los rosales que forman parte del Jardín de la Memoria por la Vida, la Dignidad y la Justicia, María Magdalena Velarde, madre de la joven Fernanda Sánchez Velarde, víctima de feminicidio en 2014, colocó una placa en memoria de su hija.