Domingo 5 de octubre de 2025, p. 8

México respondió a la solicitud de información que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) requirió sobre los indicios de que en el país esta práctica es generalizada o sistemática. Sin embargo, el Estado pidió que su informe fuera confidencial, de acuerdo con la base de datos de dicho organismo.

En el marco del 29 periodo de sesiones del Comité, la delegación del Estado mexicano reiteró su postura respecto a que en nuestro país no existe una práctica generalizada ni sistemática de desaparición forzada y aseguró que seguirá colaborando con el órgano de expertos independientes.

“Reconocemos la magnitud del problema y no negamos sus retos, pero también afirmamos con firmeza que el Estado mexicano no consiente, no permite, ni ordena desapariciones forzadas y que seguirá redoblando esfuerzos para erradicarlas”, enfatizó Jennifer Feller Enríquez, directora de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En audiencia pública y en representación del Estado, señaló que se ha dado respuesta “puntual y detallada” a la solicitud de información requerida y destacó que los avances jurídicos, institucionales y forenses, así como las políticas de búsqueda y de atención a víctimas, “acreditan el compromiso del Estado para enfrentar este delito con determinación”.

La gravedad del problema de las desapariciones en México, con más de 133 mil casos, según cifras oficiales, llevó al Comité a invocar en abril pasado el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, que establece que si el CDF recibe información que a su juicio, contenga “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá llevar la cuestión a la Asamblea General de la ONU.