Domingo 5 de octubre de 2025, p. 7

Aunque las personas en prisión pueden obtener la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), el instituto enfrenta distintos retos para hacer efectivo este derecho, como la negativa de algunas autoridades penitenciarias, al señalar que las cárceles no cuentan con condiciones de seguridad, o el desinterés de los reclusos para votar, según informes del INE

Los datos más recientes muestran que en 2024 había en México 236 mil 773 personas en prisión, de las que 85 mil 547 no habían recibido sentencia.

Los sentenciados sólo pueden recibir su credencial del INE con fines de identificación (en el padrón aparecen con la aclaración de que no pueden ejercer sus derechos político electorales, mientras que los que están en trámite (todavía sin pena establecida) sí pueden ser inscritos en la lista nominal y votar.

Esta opción, de sufragio de personas encarceladas, surgió en 2021 a petición de un grupo específico, y desde entonces se avanza en unas cuantas experiencias; por ejemplo, esta población no votó en la elección judicial de junio pasado, y apenas en agosto pasado el INE emitió lineamientos para dar credenciales a personas en prisión.

Para el proceso electoral 2023-2024 (federal y locales), el INE recibió 516 solicitudes para expedir credenciales, así como 163 órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ese mismo fin.