Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 7

Es necesario modificar los mecanismos de evaluación de los aspirantes rumbo a la elección judicial de 2027 para garantizar los principios de competencia, idoneidad e igualdad de condiciones para todos los que participen, señaló la misión de observación del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia (IDEA).

“La elección de jueces, y en particular la selección de candidatos mediante los tres comités de evaluación de cada uno de los poderes del Estado, enfrenta el riesgo de que actores políticos interfieran en el procedimiento”, aseveró el informe final de la misión. También sugieren disminuir las restricciones del periodo de campaña, y advirtieron sobre los riesgos de realizar todas las elecciones en un mismo día. Los grupos de visitantes extranjeros (misiones de observación de los comicios del pasado 1 de junio) concluyeron que, pese a condiciones adversas, el Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió con el mandato.

Señalaron que el instituto “hizo lo que estuvo a su alcance para motivar a los electores en un corto tiempo, tanto al lanzar el micrositio “Conoce, Practica y Ubica” para intentar familiarizar al ciudadano sobre dicha elección inédita, como al realizar campañas específicas como “ABC de la elección judicial” y “No te hagas pato” –ésta última en en la red social Tiktok– enfocadas en jóvenes y audiencias digitales “que al parecer contaron con alta repercusión en términos de audiencia”.

Señalaron que la campaña digital “representó una apuesta audaz en el INE por modernizar su comunicación electoral y llegar a públicos digitales jóvenes mediante referencias culturales”.