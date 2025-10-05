Domingo 5 de octubre de 2025, p. 6
La decisión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de sesionar martes y miércoles, provoca grandes cargas de trabajo, ya que en esos dos días se realizan también las reuniones de comisiones de trabajo y varios legisladores consideran que ello se debe cambiar, porque no permite cumplir con su función legislativa a cabalidad.
“Hemos tenido faltas de respeto, inaceptables para la oposición y para todos, porque se empalman sesiones en el pleno y otras actividades”, comentó la senadora del PRI, Claudia Anaya. Dijo que el miércoles simultáneamente se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador, con la reunión de las comisiones que dictaminaron la reforma a la Ley de Amparo.
Hay más voces a favor
Ella forma parte de estas últimas y se daba sus vueltas para seguir la comparecencia del funcionario, “en un pleno que estaba casi vacío”, lo que es también una falta de respeto al funcionario, sobre todo cuando alguno de los legisladores “estaba viendo un partido de futbol desde su escaño”.
A su juicio, hay cada vez más voces que piden a los coordinadores regresar a sesionar martes y jueves, como antes, y que las reuniones de comisiones se realicen el miércoles o el lunes, ya que además el reglamento prohíbe que éstas se lleven a cabo cuando el pleno sesiona.
Ese miércoles se llevaron a cabo ocho reuniones de comisiones, una de ellas para la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.
El problema, dijo, es que los senadores de Morena, PT y PVEM priorizan su trabajo “en territorio”, donde lo que hacen son encuentros con sus representados con fines electorales.
Sobre el tema, el senador Morenista, Saúl Monreal, expuso que no pueden estar alejados de sus bases, pero tampoco incumplir con su trabajo legislativo y propondrá, por ello, al titular de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, que se analice legislar martes y jueves, cuando haya exceso de actividades.