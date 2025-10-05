Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 6

La decisión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de sesionar martes y miércoles, provoca grandes cargas de trabajo, ya que en esos dos días se realizan también las reuniones de comisiones de trabajo y varios legisladores consideran que ello se debe cambiar, porque no permite cumplir con su función legislativa a cabalidad.

“Hemos tenido faltas de respeto, inaceptables para la oposición y para todos, porque se empalman sesiones en el pleno y otras actividades”, comentó la senadora del PRI, Claudia Anaya. Dijo que el miércoles simultáneamente se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador, con la reunión de las comisiones que dictaminaron la reforma a la Ley de Amparo.

Hay más voces a favor

Ella forma parte de estas últimas y se daba sus vueltas para seguir la comparecencia del funcionario, “en un pleno que estaba casi vacío”, lo que es también una falta de respeto al funcionario, sobre todo cuando alguno de los legisladores “estaba viendo un partido de futbol desde su escaño”.