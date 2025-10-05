Andrea Becerril y Fernando Camacho

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 6

El Senado no ha enviado aún a la Cámara de Diputados la minuta con las modificaciones a la Ley de Amparo, se espera que hasta mañana la remita a San Lázaro, mientras en buena parte del grupo senatorial de Morena y aliados hay molestia porque se les responsabiliza de haber incluido el artículo transitorio que dio retroactividad a las nueva disposiciones sobre el juicio de procedencia, sin considerar que hubo instrucciones para que lo aprobaran en estos términos.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, uno de los seis legisladores de la Cuarta Transformación que no votaron el transitorio, comentó que está de acuerdo “con la clase de derecho que impartió el ex ministro Arturo Zaldívar, un día antes”. Todo lo que expresó el coordinador general de Política y Gobierno del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, “puede quedar contemplado en una fórmula sencilla”, cuya redacción él propuso en un encuentro del pasado miércoles del grupo guinda, previa a la reunión de comisiones.

Magistrado en retiro, Inzunza explicó que “es ampliamente explorado para cualquier abogado, y no se diga para un juzgador, que las leyes de carácter procesal rigen etapas de un juicio o procedimiento, y que por ende su aplicación no resulta retroactiva si se aplican a actuaciones que se realicen con posterioridad en el propio juicio, en las que no existen derechos adquiridos sino simples expectativas de derechos”.

Hizo notar que la reforma no toca únicamente aspectos de orden procesal, sino que se incluyen también aspectos de carácter que pueden estimarse como “sustantivos”, respecto de lo cual sí rige la prohibición de retroactividad, como lo ha resuelto desde hace décadas la Suprema Corte de Justicia.

Su propuesta de redacción del artículo transitorio es la siguiente: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, se substanciarán hasta su resolución final conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.

“ Las disposiciones jurídicas aplicables son las anteriores a la reforma, si se trata de una norma jurídica que toque temas sustantivos, y las del decreto de reformas, cuando se traten de normas de carácter meramente procesal”. Aunque puede haber casos que estén en los límites de lo procesal y lo sustantivo, los jueces siempre han lidiado con eso y saben diferenciar”, aunque agregó, la decisión se tomará en la Cámara de Diputados.