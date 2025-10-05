De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 5

Del 20 de enero a septiembre pasado se recibieron cerca de 110 mil connacionales, con la estrategia México te abraza. En ese periodo, según la Secretaría de Gobernación, en los nueve centros de atención instalados en el país se han brindado más de 591 mil servicios como parte de su proceso de reintegración al país.

En el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se expuso que en apoyo a los mexicanos en EU, tan sólo en el primer semestre del año la red consular otorgó más de 10 mil asesorías legales. También realizó 11 mil eventos de protección preventiva y 4 mil 810 visitas a centros de detención.