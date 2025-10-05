Domingo 5 de octubre de 2025, p. 5
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) externó su “más enérgica condena al genocidio contra el pueblo palestino” y demandó el inmediato alto el fuego.
En un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria, dicha instancia de gobierno de la máxima casa de estudios se sumó a la exigencia internacional para que el gobierno de Israel “permita, de manera urgente, la apertura de corredores humanitarios que garanticen la alimentación y la asistencia a la población civil”.
De igual manera, exigió “la repatriación de nuestra compañera universitaria Arlín Gabriela Medrano Guzmán y de nuestros connacionales integrantes de la Global Sumud Flotilla, así como el respeto a los derechos humanos de todas las personas activistas”.
El Consejo Universitario, asimismo, exigió la liberación de los rehenes capturados en los hechos del 7 de octubre de 2023 y anunció que la UNAM seguirá trabajando “para cooperar con universidades y centros de investigación de Palestina, así como con organismos internacionales, explorando acciones de colaboración a favor de la población palestina desplazada”.
En el mismo texto, el organismo se sumó al llamado de la comunidad internacional “para lograr la resolución pacífica del conflicto, y avanzar hacia un proceso de paz duradera que otorgue justicia y seguridad en la región”.