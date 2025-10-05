Domingo 5 de octubre de 2025, p. 5
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que la embajada de México en Israel sigue dialogando con las autoridades de ese país para garantizar que los mexicanos detenidos que forman parte de la Global Sumud Flotilla, se encuentren en buenas condiciones.
“La embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de las y los connacionales que se encuentran en Ketziot”, indicó la cancillería en un mensaje en redes sociales.
Indicó que “continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad”, y que “realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar rutas y vías de salida conjuntas y garantizar un retorno seguro”.
Los seis mexicanos que permanecen en el centro de detención israelí accedieron de manera voluntaria a ser repatriados a México.
El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió en días pasados con seis mexicanos: Arlín Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Vélez Ruiz y Diego Vázquez y según la cancillería, todos se encuentran en buen estado de salud y agradecieron la asistencia consular que recibieron durante el trayecto, así como el acompañamiento brindado desde su detención.
En tanto, activistas internacionales que fueron deportados por Israel tras la intercepción militar de la flotilla denunciaron ayer haber sido víctimas de violencia y “tratados como animales”. Paolo Romano, político italiano, relató que fueron abordados por barcos militares, obligados a arrodillarse y golpeados si se movían. También denunció insultos y amenazas con armas durante su detención.