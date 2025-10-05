De la Redacción y agencias

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que la embajada de México en Israel sigue dialogando con las autoridades de ese país para garantizar que los mexicanos detenidos que forman parte de la Global Sumud Flotilla, se encuentren en buenas condiciones.

“La embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de las y los connacionales que se encuentran en Ketziot”, indicó la cancillería en un mensaje en redes sociales.

Indicó que “continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad”, y que “realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar rutas y vías de salida conjuntas y garantizar un retorno seguro”.

Los seis mexicanos que permanecen en el centro de detención israelí accedieron de manera voluntaria a ser repatriados a México.