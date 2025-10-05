Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 5

Los funcionarios de la cancillería que mantienen la interlocución con los familiares y abogados de los seis mexicanos detenidos en la prisión de Ketziot, en Israel, no han ofrecido información precisa e individualizada sobre su estado de salud, condiciones carcelarias y situación jurídica, más allá de los escuetos términos del comunicado oficial donde se dice que los seis “se encuentran bien” y que “ya se iniciaron las gestiones correspondientes” para su repatriación, aseguró el abogado David Peña Rodríguez.

Tampoco han podido concretar una llamada grupal con el embajador en Tel Aviv Mauricio Escanero. “La están gestionando, dicen”.

Sin embargo, David Peña indicó que a partir del primer proceso de expulsiones de los navegantes de la Global Sumud Flotilla –137 personas que arribaron este sábado a Estambul, de un total de 463 interceptados ilegalmente en aguas territoriales de Palestina– “podemos pensar que hay un escenario favorable, aunque unilateral y arbitrario, que puede resolver en un corto plazo la preocupación más acuciante, que es saber que los seis compañeros estarán pronto a salvo, fuera de la jurisdicción israelí”.

Por su parte, la coordinadora del Global Movement por Gaza, Patricia Lúevano, explicó que “ni la cancillería ni el embajador han podido darnos la certeza que les urge a las familias. En el último comunicado, donde se informa que los seis detenidos en Israel aceptaron voluntariamente su repatriación, hay muchas lagunas. “No sabemos en qué condiciones aceptaron”.

Peña informó que desde el momento de la intercepción de las 43 naves de la flotilla, el colectivo de familiares ha sostenido dos reuniones en la cancillería, encabezadas por la subsecretaria María Teresa Montoya, en las que asistieron el director para Medio Oriente, Aníbal Gómez Toledo, la directora de Protección Consular, Vanessa Calva, y el consultor jurídico Pablo Arrocha.

El abogado señaló que aunque se abrió un canal de comunicación grupal vía WhatsApp con Escanero, éste “sólo comparte generalidades” y no responde a las inquietudes “muy justificadas” de los familiares “ya que los compañeros se encuentran en una prisión con muy mala reputación por la violación a los derechos humanos de los reclusos”.

Explicó que hay un “cambio fino” entre las primeras declaraciones de la cancillería, que aseguraba estar tratando directamente con el gobierno de Israel a la más reciente, donde dicen estar gestionando la repatriación junto con otros países.